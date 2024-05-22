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Çöl tozu ne zaman bitecek kaç gün sürecek? Meteoroloji'den bölge bölge uyarı geldi! Çöl tozu nedir, faydaları nelerdir?

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#Çöl Tozu#Çöl Tozu Nedir#Toz Taşınımı
Çöl tozu ne zaman bitecek kaç gün sürecek Meteorolojiden bölge bölge uyarı geldi Çöl tozu nedir, faydaları nelerdir
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 08:39

Meteoroloji'den gelen çöl tozu uyarısı sonrası kamuoyunda merak içerisinde "Çöl tozu ne zaman bitecek kaç gün sürecek?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Afrika üzerinden gelen Meteoroloji'de toz taşınımı olarak bilinen çöl tozuyla ilgili bir diğer merak edilen konu ise çöl tozunun faydalarının neler olduğu... Peki, çöl tozu nedir, faydaları nelerdir? Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte tüm merak edilenler...

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Çöl tozu ne zaman bitecek? Yurdun batı kesimlerini etkisi altında alan toz taşınımı ya da hak arasındaki yaygın kullanımıyla çöl tozundan mustarip olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki Meteoroloji'den konuyla ilgili bölge bölge uyarı yapıldı. Peki, çöl tozu etkisi ne zaman geçecek? Çöl tozunun faydası nedir? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

METEOROLOJİ'DEN TAOZ TAŞINIMI  - ÇÖL TOZU UAYRISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda şöyle dendi:

Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇÖL TOZUNUN FAYDALARI NELERDİR?

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Prof. Dr. Orhan Şen, çöl tozunun doğaya etkileriyle ilgili şunları söyledi:

Tozda demir minareli var. Bu demir mineralleri ormanların ve okyanusların çok önemli bir besin kaynağıdır. Atmosferden deniz ve okyanuslara karbon çekiliyor. Doğa için bu tozlar çok önemli. Tarımda da gübre yerine geçiyor bu tozlar. Ormanları besliyor. Doğanın döngüsüdür bu. Afrika’daki çöle beton dök tozu engelle, o zaman çevrim olmaz. Okyanuslarda demir eksikliği olur. Planktonlar gerekli besin maddesi bulamazlar, atmosferden karbon çekilmez. Bitkiler ağaçlar fotosentezi eksik yapar.

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Çöl tozu ne zaman bitecek kaç gün sürecek Meteorolojiden bölge bölge uyarı geldi Çöl tozu nedir, faydaları nelerdir

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