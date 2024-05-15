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ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin’den sıçrayış! 15 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu?

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#Bitcoin#ABD Enflasyon Verisi#Bitcoin Ne Kadar Oldu
ABD enflasyon verisi sonrası Bitcoin’den sıçrayış 15 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 17:31

Piyasaların büyük bir merakla takip ettiği ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Piyasa beklentisi de bir önceki ay %3,5 olan enflasyon artış hızının %3,4'e gerileyeceği yönündeydi. Açıklanan verilerin ardından Bitcoin, yüzde 5'e yakın bir yükselme gösterdi. Peki, Bitcoin ne kadar oldu? İşte 15 Mayıs Bitcoin fiyatı!

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ABD'de Nisan ayında tüketici enflasyonu aylık bazda piyasa beklentilerinin altında gelirken, yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, tüketici fiyatları Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. ABD enflasyon verisi sonrası hazine tahvilleri ile dolar endeksi güç kaybederken; altın, hisse senetleri ve kripto paralar yükselişe geçti.

15 MAYIS BITCOIN NE KADAR OLDU?

ABD'de enflasyon nisan ayında aylık bazda yüzde 0,3 ile beklentilerin altında yükseldi. Yıllık enflasyon beklentilere paralel yüzde 3,4 artış gösterdi. Ortalama kazançlar ise yüzde 0,4 düşüş kaydetti.

Bitcoin, yüzde 5'e yakın artışla 64 bin 500 doları test etti.

Analistler, aylık enflasyonun beklentilerin altında kaldığına dikkat çekerek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine dair beklentilerin kuvvetlendiğini belirtti.

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Bitcoin, saat 16.30 itibarıyla 64 bin 200 dolar seviyesinde alıcı buldu. Aynı dakikalarda Ethereum, 2 bin 967 dolar bandında işlem gördü.

 

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