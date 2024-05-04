4 Mayıs Star Wars günü neden kutlanıyor? İşte, bugüne özel Star Wars izleme sırası hakkında tüyolar

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4 Mayıs Star Wars günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Star Wars hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmi anmak için gayri resmi olarak tatil ilan ettikleri gündür.

4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you. - Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edildi. (Luke Skywalker günü olarak da bilinir.)

STAR WARS (YILDIZ SAVAŞLARI) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayımlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla diğer iki film de yayımlanmıştır. 2015 yılında "ikincil" üçleme başlamış, 2 yıl arayla devam filmleri yayımlanmıştır.

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2019 yılı verilerine göre On İki Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 10,25 milyar dolardır.[1] Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi olmuştur.

Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap, bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır.

George Lucas filmleri, kitaplar, televizyon dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Üçlemede tasvir edilen kurguya pek çok yenilik getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri tarafından Genişletilmiş Evren adıyla bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu yayınlar sayesinde filmler arasındaki boşlukta, Star Wars markasının popülerliği ve değeri korunmuştur. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars: Klon Savaşları olan film, üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle gösterime girmiştir. Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine de bir başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon filmdir.

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Film Çıkış Yılı Yönetmen Orijinal üçleme Bölüm IV – Yeni Bir Umut 1977 George Lucas Bölüm V – İmparator 1980 Irvin Kershner Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü 1983 Richard Marquand Ön üçleme Bölüm I – Gizli Tehlike 1999 George Lucas Bölüm II – Klonların Saldırısı 2002 Bölüm III – Sith'in İntikamı 2005 Devam üçlemesi Bölüm VII – Güç Uyanıyor 2015 J. J. Abrams Bölüm VIII – Son Jedi 2017 Rian Johnson Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi 2019 J. J. Abrams Antoloji filmleri Rogue One 2016 Gareth Edwards Han Solo 2018 Ron Howard

STAR WARS İZLEME SIRASI

Çıkış yılına göre izleme sırası:

Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut Star Wars: Bölüm V – İmparator Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası: