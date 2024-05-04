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4 Mayıs Star Wars günü neden kutlanıyor? İşte, bugüne özel Star Wars izleme sırası hakkında tüyolar

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#4 Mayıs Star Wars Günü#4 Mayıs Star Wars Günü Nedir#Star Wars Günü İzleme Sırası
4 Mayıs Star Wars günü neden kutlanıyor İşte, bugüne özel Star Wars izleme sırası hakkında tüyolar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 11:05

Özellikle sosyal medyada sıklıkla karşılaşılan 4 Mayıs Star Wars günü paylaşımları, pek çok kullanıcının merakla araştırdığı konu olmaya başladı. İlk kez 1977 yılında çekilen ve 1980, 1983 yılında ilk üçlemesini tamamlayan Star Wars, 1999,2002, 2005 yıllarında ikinci üçleme, 2015,2017,2019 yıllarında ise üçüncü üçleme ile izleyici karşısına çıktı. İşte, 4 Mayıs Star Wars günü ve ülkemizde yıldız savaşları olarak da bilinen film hakkında bazı bilgiler

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4 Mayıs Star Wars günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da 4 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Star Wars hayranlarının Star Wars kültürünü ve filmi anmak için gayri resmi olarak tatil ilan ettikleri gündür.

4 Mayıs, filmde fenomen haline gelmiş "May the force be with you. - Güç seninle olsun." repliğinin okunuşuyla ilgili yapılan kelime oyunu dolayısıyla (May the fourth be with you) Star Wars günü olarak kabul edildi. (Luke Skywalker günü olarak da bilinir.)

STAR WARS (YILDIZ SAVAŞLARI) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de 20th Century Fox tarafından Star Wars (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayımlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla diğer iki film de yayımlanmıştır. 2015 yılında "ikincil" üçleme başlamış, 2 yıl arayla devam filmleri yayımlanmıştır.

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2019 yılı verilerine göre On İki Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 10,25 milyar dolardır.[1] Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi olmuştur.

Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap, bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır.

George Lucas filmleri, kitaplar, televizyon dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Üçlemede tasvir edilen kurguya pek çok yenilik getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri tarafından Genişletilmiş Evren adıyla bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu yayınlar sayesinde filmler arasındaki boşlukta, Star Wars markasının popülerliği ve değeri korunmuştur. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars: Klon Savaşları olan film, üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle gösterime girmiştir. Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine de bir başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon filmdir.

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FilmÇıkış YılıYönetmen
Orijinal üçleme
Bölüm IV – Yeni Bir Umut1977George Lucas
Bölüm V – İmparator1980Irvin Kershner
Bölüm VI – Jedi'ın Dönüşü1983Richard Marquand
Ön üçleme
Bölüm I – Gizli Tehlike1999George Lucas
Bölüm II – Klonların Saldırısı2002
Bölüm III – Sith'in İntikamı2005
Devam üçlemesi
Bölüm VII – Güç Uyanıyor2015J. J. Abrams
Bölüm VIII – Son Jedi2017Rian Johnson
Bölüm IX – Skywalker'ın Yükselişi2019J. J. Abrams
Antoloji filmleri
Rogue One2016Gareth Edwards
Han Solo2018Ron Howard

STAR WARS İZLEME SIRASI

Çıkış yılına göre izleme sırası:

  1. Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
  2. Star Wars: Bölüm V – İmparator
  3. Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
  4. Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
  5. Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
  6. Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
  7. Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
  8. Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
  9. Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

Çıkış yılına göre ara filmlerle Star Wars izleme sırası:

  1. Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
  2. Star Wars: Bölüm V – İmparator
  3. Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
  4. Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
  5. Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
  6. Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
  7. Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
  8. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
  9. Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
  10. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
  11. Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

    Hikayeye göre izleme sırası:
    1. Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
    2. Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
    3. Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
    4. Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
    5. Star Wars: Bölüm V – İmparator
    6. Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
    7. Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
    8. Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
    9. Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

    Ara filmlerle hikayeye Göre izleme sırası:

    1. Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
    2. Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
    3. Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
    4. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
    5. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
    6. Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
    7. Star Wars: Bölüm V – İmparator
    8. Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
    9. Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
    10. Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
    11. Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi

    Hikâyeye göre diziler ve ara filmlerle izleme sırası:

    1. Star Wars: Bölüm I – Gizli Tehlike
    2. Star Wars: Bölüm II – Klonların Saldırısı
    3. Klon Savaşları
    4. Star Wars: Bölüm III – Sith’in İntikamı
    5. The Bad Batch
    6. Obi-Wan Kenobi
    7. Andor
    8. Asiler
    9. Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
    10. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi
    11. Star Wars: Bölüm IV – Yeni Bir Umut
    12. Star Wars: Bölüm V – İmparator
    13. Star Wars: Bölüm VI – Jedi’ın Dönüşü
    14. The Mandalorian
    15. The Book of Boba Fett
    16. Resistance
    17. Star Wars: Bölüm VII – Güç Uyanıyor
    18. Star Wars: Bölüm VIII – Son Jedi
    19. Star Wars: Bölüm IX – Skywalker’ın Yükselişi
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