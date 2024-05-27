29 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2024 || İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü İBB kutlamaları: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede?

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29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları heyecanla bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından bu yıl düzenlenecek kutlamalar kapsamında Haluk Levent ve Sena Şener sahneye çıkacak. Etkinliğin ayrıntıları belli oldu. Peki, İstanbul 29 Mayıs Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede? İşte 29 Mayıs kutlama programının ayrıntıları...

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program şu şekilde:

Etkinlik Mekanı: Maltepe Etkinlik Alanı

Etkinlik Tarihi: 29 Mayıs Çarşamba

Kapı Açılış: 18.30

Haluk Levent ve Sena Şener konseri