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29 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2024 || İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü İBB kutlamaları: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede?

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#29 Mayıs#İstanbul'un Fethi#Kutlama
29 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2024 || İstanbulun fethinin 571. yıl dönümü İBB kutlamaları: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 19:42

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından planlanan etkinlik ve konserin programı belli oldu. Peki, İstanbul 29 Mayıs Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede? İşte İBB tarafından ilan edilen 29 Mayıs kutlamaları etkinlik programı...

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29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları heyecanla bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB tarafından bu yıl düzenlenecek kutlamalar kapsamında Haluk Levent ve Sena Şener sahneye çıkacak. Etkinliğin ayrıntıları belli oldu. Peki, İstanbul 29 Mayıs Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede? İşte 29 Mayıs kutlama programının ayrıntıları...

29 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2024 || İstanbulun fethinin 571. yıl dönümü İBB kutlamaları: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yapılan paylaşılan program şu şekilde:

Etkinlik Mekanı: Maltepe Etkinlik Alanı
Etkinlik Tarihi: 29 Mayıs Çarşamba
Kapı Açılış: 18.30
Haluk Levent ve Sena Şener konseri

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#29 Mayıs#İstanbul'un Fethi#Kutlama

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29 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2024 || İstanbulun fethinin 571. yıl dönümü İBB kutlamaları: Haluk Levent ve Sena Şener konseri ne zaman, nerede

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