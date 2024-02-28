1 SORU 4 UZMAN | Sosyal medyada herkes ondan övgü ile bahsediliyor! Biberiye yağı gerçekten saçları uzatıyor mu?

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Rermatolog Dr. Marisa Garshick:

KAN AKIŞINI ARTIRARAK SAÇLARIN UZAMASINI TEŞVİK EDEBİLİR

Rosmarinus officinalis bitkisinden elde edilen biberiye yağı, güçlü antioksidan, antiinflamatuar ve antimikrobiyal özellikleriyle cilt ve saç bakımı dünyasında oldukça popülerdir. New York'tan dermatolog Dr. Marisa Garshick, CNN'e biberiye yağının saçı yumuşatmaya ve güçlendirmeye yardımcı olabileceğini, ayrıca hasarı ve kırılmayı azaltarak saçın daha güçlü görünmesine fayda sağlayacağını, bazı çalışmaların da biberiye yağının saç uzamasına yardımcı olabileceğini gösterdiğini belirtti ve ekledi: “Biberiye yağının kafa derisindeki dolaşımın iyileştirilmesine yardımcı olduğu düşünülüyor, bu da kan akışını artırarak saçların uzamasını teşvik etmeye yardımcı olabilir.”

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Garshick , diğer saç tedavilerinde olduğu gibi bir iyileşme görmenin birkaç ay sürebileceğini, dolayısıyla tutarlılığın çok önemli olduğunu belirtti. Ayrıca özellikle hassas cilde sahip olanların biberiye yağını saç derisinin her yerinde kullanmadan önce küçük bir alanda yama testi yapmaları konusunda uyardı.





Dermatolog Dr. Michele Green:

SAÇ DÖKÜLMESİNİ HAFİFLETMEYE VE ÖNLEMEYE YARDIMCI OLABİLİR

New York'ta kurul onaylı kozmetik dermatolog olan Dr. Michele Green ise biberiye yağının antioksidan özelliklerinin aynı zamanda saçı oksidatif stresten ve UV ışınlarından ve kirlilik gibi çevresel saldırganlardan korumaya da yardımcı olabileceğini söyledi. Anti-inflamatuar özellikleri nedeniyle saç köklerinin ve saç derisinin iltihaplanmasından kaynaklanan saç dökülmesini hafifletmeye ve önlemeye de yardımcı olabileceğini, saçların uzaması için gerekli olan daha fazla oksijen ve besin maddelerinin saç köklerine ve saç derisine iletilmesine izin vererek dolaşımı da artırabileceğini ifade etti.

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Green, "Biberiye yağı saç bakım rutininizin bir parçası olarak şampuanınıza veya saç kremlerinize karıştırılabilir, ancak biberiyeyi tek başına kullanırken, uygulamadan önce onu jojoba, hindistan cevizi veya argan yağı gibi taşıyıcı bir yağ ile seyreltmek önemlidir. Bunu iki yemek kaşığı taşıyıcı yağa iki veya üç damla çok güçlü biberiye esansiyel yağı ekleyerek yapabilirsiniz.”





Dermatolog Dr. Sejal Shah:

DAHA FAZLA VERİYE İHTİYACIMIZ VAR

Shah, de meslektaşları gibi biberiye yağının antioksidan, antiinflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ve kafa derisine kan akışını artırabildiğini, saçların uzamasına yardımcı olabilmesinin nedeninin de bu olabileceğin ifade etti.

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Biberiye yağının saç dökülmesi engellediği ve uzamasına yardımcı olduğu konusunda destekleyen kanıtlar hala sınırlı olsa da, bu potansiyelini gösteren çok sayıda çalışma bulunduğunu belirten Shah, birkaç çalışma sonucundan bahsetti:

"Bir çalışma, biberiye yağının, testosteron tedavisi nedeniyle saç dökülmesi yaşayan farelerde saç büyümesini uyardığını buldu. Başka bir çalışma biberiye yağının, erkek tipi saç dökülmesi olanlarda saçların yeniden çıkmasında kellik önleyici spreyler kadar etkili olduğunu ortaya attı. Yine de etkinliği hakkında kesin sonuçlara varmak için gerçekten daha fazla veriye ihtiyacımız var.”





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Dermatolog ve Güzellik Uzmanı Dr. Yasemin Fatih Amato:

ETKİLERİ KİŞİDEN KİŞİYE DEĞİŞEBİLİR



Amato, biberiye yağının saç sağlığına olumlu etkileri olduğu düşünülse de, bunların büyük çoğunluğunun klinik araştırmalara dayanmadığını, bazı kişilerin biberiye yağının saç derisini uyarıcı etkisinin saç foliküllerini canlandırabileceğini öne sürdüğünü, işte bu uyarıcı etkinin de saç dökülmesini azaltarak veya saç uzama sürecini hızlandırarak saçların daha dolgun ve uzun görünmesine katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Saç uzamasını etkileyen birçok faktörün olduğunu, genetik yatkınlık, beslenme alışkanlıkları, hormonal dengesizlikler ve çevresel faktörler gibi birçok değişkenin bu süreci etkilediğini söyleyen Amato, biberiye yağının saç uzamasına etkisinin kişiden kişiye değişebileceğine dikkat çekti.

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Amato, özetle biberiye yağının saç uzamasını teşvik edip etmediği konusunda net bir kanıt olmadığını, ancak bazı kişilerin bu yağı kullanarak olumlu sonuçlar elde ettiklerini düşündüklerini, bununla birlikte, herhangi bir saç bakım ürünü veya yağ kullanmadan önce, dermatolog veya uzman bir sağlık profesyoneline danışmak gerektiğinin altını çizdi.