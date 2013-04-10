Zihinsel Engelli Çocuklara Destek Sergisi
Yaklaşık 30 eserin yer alacağı sergi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde!
Tomurcuk Vakfı Resim Eğitmenleri Günsu Saraçoğlu ve Esra Şentuna yeni koleksiyonlarını zihinsel engelli çocuklara destek veren Tomurcuk Vakfı yararına birleştiriyorlar. Yaklaşık 30 eserin yer alacağı sergi, 12 Nisan-17 Nisan tarihlerinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde!
Tomurcuk Vakfı Resim Eğitmenleri Günsu Saraçoğlu, “İki Ruhtan Biri: Şaman İzleri” koleksiyonu ile Esra Şentuna “Mühürlü Düşler” koleksiyonunu 12-17 Nisan 2013 tarihinde Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “Bir Parça Sanat / A Piece Of Art” adlı sergide sanatseverlerin beğenisine sunuyorlar.
Yaklaşık 30 eserin yer aldığı sergi; 12 Nisan 2013 Cuma günü saat 19:30’da, Maltepe Belediye Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin’in katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Akrilik, yağlı boya ve karışık teknik kullanılarak hazırlanmış resimlerin yer aldığı sergiyi, 17 Nisan Perşembe gününe dek Maltepe’deki Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde görmek mümkün.
Sergi kapsamında sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergi kataloglarının satışından elde edilen gelir, TOMURCUK VAKFI’na bağışlanacak.
Yer: T.C. Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi
Adres: Gülsuyu Mah. Nar Sok. E5 Yanyol (Gülsuyu Metro Durağı) Maltepe / İstanbul
Telefon: 0216 589 36 00
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