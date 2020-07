Yıllara meydan okuyan 10 ünlü kadın ve yaşları!

Bakışları, duruşları, tavırları... Seneler geçtikte tüm bu kavramlar birçok ünlü kadında daha bir oturuyor. Yıllar geçse de güzelliklerini koruyorlar. Doğrusunu söylemek gerekirse bu işin formülünü biz de bilmiyoruz. Ama baktıkça sizin gibi ‘vay be!’ diyerek imreniyoruz onlara… İşte, bu bahsettiklerimizin hakkını veren, zamana karşı direnen, yıllara meydan okuyan ünlü kadınlar ve yaşları…

NEBAHAT ÇEHRE KİMDİR?

Nebahat Çehre, 4 çocuklu bir ailenin tek kızı olarak doğdu. Babası Gürcü, annesi Laz kökenli olan olan Çehre, 5 yaşında iken İstanbul'a göç etti. 15 yaşında 'Türkiye güzeli' seçilmeye hak kazandı. Mankenlik ve fotomodellik yaptığı yıllarda gelen birçok teklif üzerine Çehre, 1961 yılında 'Yaban Gülüm' adlı sinema filminde oynadı.. Başarılı işlere imza atan Çehre, 72 yaşında...

AJDA PEKKAN KİMDİR?

Ajda Pekkan, 'Diva' ve 'Süperstar' lakaplarıyla bilinen oldukça başarılı bir şarkıcı ve oyuncudur. Tam adı Ayşe Ajda Pekkan olan ünlü şarkıcının çocukluktan beri hayallerini hep şarkıcı olmak süslüyordu, hayallerine kavuşabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve başardı da. Pekkan, şu an 70 yaşında.

AYŞEGÜL ALDİNÇ KİMDİR?

Ayşegül Aldinç, 1981 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ünlü bir şarkıcı ve başarılı bir oyuncudur. Birçok film ve dizide oynayan başarılı oyuncu, 1995 yılında 9. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştır. Aldinç, 58 yaşında.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Zuhal Olcay, tiyatroyu çok seven ve tiyatro oyunculuğu yapan başarılı bir oyuncu ve şarkıcıdır. Birçok film ve tv yapımında rol alan Olcay, şimdi 58 yaşında.

EMEL SAYIN KİMDİR?

Emel Sayın, başarılı bir sinema oyuncusu, müzik yorumcusu ve iyi bir ses sanatçısıdır. 1998 yılında 'Devlet sanatçışı' ünvanını kazanmıştır. Birçok müzik albümünün yanı sıra pek çok sinema filminde oynayan Sayın, 70 yaşında.

FİLİZ AKIN KİMDİR?

Filiz Akın, hem oyuncu hem yazar hem de iyi bir sunucudur. Türk sinemasının asil, modern ve zarif yüzü olarak sinemaseverlerin beğenisini bir hayli kazanmıştır. Sinemanın 'kolejli kızı, sarışın yıldızı, Avrupai yüzü' olarak da bilinen Akın, şu an 73 yaşında.

MADONNA KİMDİR?

Madonna, 'Popun kraliçesi' olarak bilinen oldukça başarılı, ABD'li bir şarkıcıdır. Aynı zamanda oyuncu ve iş kadını olan Madonna, birçok sanatçı üzerinde etki bırakmıştır ve Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 'tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı' olarak kabul edilmiştir. Popun kraliçesi, şu an 57 yaşında.

SHARON STONE KİMDİR?

Sharon Stone, Emmy ve Altın Küre ödülünü kazanan ve Akademi Ödülü'ne aday olan ABD'li sinema oyuncusu ve eski mankendir. Stone, Türkiye'de oldukça geniş bir izleyici kitlesi olan ve yıllardır izleyicilerini koruyan Kurtlar Vadisi adlı dizide Andy Garcia'nın eşi Lisa karakterinde tek bir bölüm oynamıştır. Stone, şu an 58 yaşında.

SARAH JESSICA PARKER KİMDİR?

Sarah Jessica Parker, Emmy ve Altın Küre Ödülü'nün sahibi, yapımcı ve tasarımcı, Amerikalı bir oyuncudur. Sex and the City adlı dizide oynamasının ardından dünyaca ünlü bir oyuncu olan Parker, şu an 50 yaşında.

SANDRA BULLOCK KİMDİR?

Sandra Bullock, 2010 yılı Oscar Ödül Töreni'nde "En İyi Kadın Oyuncu" oscarını alan ABD'li bir sinema oyuncusudur. Birçok filmde oynayarak başarılara imza atan Bullock, şu an 51 yaşında.