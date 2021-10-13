Yerli Malı Haftası ne zaman 2021? İşte Yerli Malı Haftası etkinlikleri

Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardan olan Yerli Malı Haftası'nın bu yıl ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. 1946 yılından beri kutlanan Yerli Malı Haftası'nın 2021 yılında ne zamana denk geldiğini sorgulayan öğrenciler ve velileri, konuya dair detaylı bilgi almak istiyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman? İşte Yerli Malı Haftası kapsamında yapılan etkinlikler.

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN 2021?

İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

YERLİ MALI HAFTASI'NIN TARİHİ

1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur.

YERLİ MALI HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Yerli Malı Haftası kapsamında herkes evlerinden çeşitli yiyecekler ve içecekler getirir. Yerli malları sergilenir ve çocuklara tanıtılır. Ayrıca kermesler düzenlenir. Bu şekilde çocuklar hem eğlenir hem öğrenir hem de yemek eşliğinde hoş sohbet ederler. Bunun yanı sıra Yerli Malı Haftası’nda çeşitli marketler, pazarlar ve gıda işletmeleri farklı kampanyalar yapar, çeşitli kurumlarda kutlamalar, etkinlikler, indirimler yapılır.