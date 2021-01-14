Yenidoğan ve bebeklik döneminde göz taraması mutlaka yapılmalı

İlk göz muayenesinin ilk 1 ay içinde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Murat Ayan, "Bizler yenidoğan bebekleri ilk bir ay içinde görmek istiyoruz. Ailenin fark edemediği bazı göz problemleri olabiliyor. Sağlık Bakanlığımızın da uyguladığı bir göz tarama uygulaması var. Yenidoğanlarda göz gelişimi daha tamamlanmadığı için retinal damarlar gelişmiyor. Göz için de sorunlar oluşabiliyor. Erken doğan çocukları göz sağlığı konusunda iyi değerlendirmek gerekiyor. Normal doğanlarda göz sağlığında sorunlar olabiliyor. Bunlardan bazıları doğumsal katarakt ve glokom olabiliyor. Zamanında çözülmezse ilerde çocuklarda görme kayıpları olabiliyor. Bebeklik döneminde göz içi kanalı açılması durumu olabiliyor. Gözde sulanma, çapaklanma olabiliyor. En sık gördüğümüz problemler bunlar, Yeni doğan ve bebeklik döneminde şaşılık gerçekleşebiliyor. Aile fark edemiyor, ilk 1 ay ve sonrası muayene periyodik olması gerekiyor. Göz taramasına mutlaka bakılması gerekiyor. Yenidoğan ile birlikte şaşılık olabiliyor, burada erken dönem de cerrahi gerekebiliyor. Kaymalarda periyodik muayene ile gözlük tedavisi ile bazen tamamen düzeltebiliyor" dedi.



Erken dönemde tedavi çok önemli



Ayan, "Burada iyi değerlendirme yapılması gerekiyor. Öncelik gözlük olmadığı takdirde cerrahi yöntem planlanabilir. Bu durum mutlaka erken dönem de takip edilmeli. Burada görmeyen göz öğrenemez ve tembel kalır. Erken dönemde tanısı konulan ve tedavi edilen pek çok bebeğin şimdi görebildiğini görmekteyiz. Bebekler görmediklerini anlatamaz, dışarıdan bakınca herhangi sorun gözükmeyebilir" diye konuştu.