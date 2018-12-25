Yeni yılı unutulmaz lezzetlerle karşılayın

Şık ambiyansı, damaklarda eşsiz bir tat bırakan leziz menüsü ve yılbaşına özel DJ performansıyla Etiler'in en keyifli lezzet noktalarından Ajjna, yeni yılın ilk dakikalarını güzel dileklerle ve keyifle karşılamak isteyen misafirlerini bekliyor.

Açıldığı günden bu yana özgünlüğüyle dikkatleri üzerine çeken Etiler’in yeni gözde mekanı, yılbaşına özel dekorasyonu, sürprizleri ile de 31 Aralık akşamı misafirlerini ağırlıyor olacak. Keyifli atmosferi, DJ performansı ve damaklarda eşsiz bir tat bırakan menüsüyle heyecan dolu anlar sunan Ajjna alkolsüz kokteyl menüleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

YENİ YILI UNUTULMAZ LEZZETLERLE KARŞILAYIN

2018'in bütün yoğun koşturmacasından ve stresinden kaçmak isteyenlere Ajjna, güler yüzlü hizmeti ve zengin menüsünün yanı sıra keyifli bir yılbaşı akşamı yaşatmayı teklif ediyor. Misafirlere çeşitli özel ikramlarının da olacağı gecede Ajjna deneyimli şeflerin İtalyan mutfağındaki ustalığıyla konuklarına unutulmaz bir ziyafet sunmaya da hazırlanıyor.

Ajjna’nın zengin menüsünde yer alan; Cotoletta Al Formaggio e Pomodoro Con Rucola, Dana Antirikot, Dana Robespierre, Farfelle Limone e Gamberi, Izgara Dana Bonfile, Izgara Kekikli Köy Pilici, Kinoa Salata, Minestrone Çorba, Panino Con Mozarella e Roastbeef, Pizza al Quattro Formaggi, Pizza Robespierre lezzetleri yeni yıla girerken sizleri bekliyor olacak.

Farklı mutfak kültürlerine ait çeşitli yiyecek ve içeceklerin yanında, İtalyan mutfağı ağırlıklı zengin menüsüyle gastronomi avcılarına lezzet konusunda Rönesans’ı yaşatan Ajjna’ya Usta Chef Sezgin Can ve 25 kişilik ekibi hayat veriyor. Müşterilere en iyi hizmeti sunmak için mutfakta her şey günlük ve taze bir şekilde hazırlanıyor. İtalyan mutfağının en önemli öğelerinden olan makarnalar ise tamamen elde işleniyor. Ödüllü mimar Esat Fişek imzası taşıyan, orta yüzyıl mimarisinden esinlenilerek dekore edilen mekân, konforu önde tasarımıyla şehrin yoğun temposunun verdiği yorgunluğu unutturma fırsatı tanıyor.

Sebze, et ve süt ürünlerini mutfağından eksik etmeyerek yemeklerinde sağlıklı beslenmeyi esas alan Ajjna hem görsel şölen hem de geniş yelpazeli menüsü ile misafirlerine unutulmayacak bir ziyafet sunuyor. Belma Anıl’ın işletme müdürlüğünü yaptığı Ajjna, İtalyan ve dünya mutfağı tariflerinin bir araya gelerek harmanlandığı, farklı sunum ve pişirme tekniklerinin kullanılarak hazırlanan menüsüyle de farkını ortaya koyuyor.

İtalyan mutfağının en özel tatlarını kendine özgü anlayışıyla birer sanat eseri haline getiren Ajjna, 2018’e veda edeceğimiz saatlerde lezzet tutkunlarını büyüleyerek yeni yılı daha mutlu ve daha keyifli karşılamaya davet ediyor.