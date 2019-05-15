Yeni Vernel Max tanıtıldı, minikler anneleri için koku tasarladı...

Türk Henkel adına Vernel Marka Müdürü Miray Sarı’nın konuşması ve ürün sunumu ile başlayan davette; Ayşe Kucuroğlu, Bade İşçil, Burçin Abdullah, Ece Erken, Hande Ataizi, Okan Karacan ve Özlem Yıldız’ın çocukları da influencer’ların çocukları ile birlikte anneler için gerçekleştirilen atölye çalışmasında yer aldı.

Minikler, istedikleri çiçekleri seçerek koku uzmanı eşliğinde, annelerine özel Vernel kokusu hazırladı ve böylece annelerine çok farklı bir Anneler Günü hediyesi verdi. Etkinlikte anne ve çoçuklarının fotograflarının basıldıgı özel Vernel Max’lar ile katılımcılara hediye edildi.

Yeni Vernel Max serisi, konsantre formülü ile giysilerde 100 güne kadar kalıcı ferahlık ve yumuşaklık sağlıyor. Farklı koku alternatifleriyle tüketicilere hem ferah hem de parfümlü anlar yaşatıyor. Yıllardır hanımların vazgeçemediği Vernel yumuşaklığı ile de çamaşırlarınızın daha dayanıklı olmasına yardımcı oluyor. Vernel Max sayesinde; çamaşırların ömrü uzarken, kolayca ütüleniyor ve daha hızlı kuruyor.