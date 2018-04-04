Yeni inci’den kanserle mücadele eden kadınlara destek

Resmi istatistiklere göre Türkiye’de bir yıl içerisinde yaklaşık 163 bin 500, günde 450 yeni kişi kanser teşhisi alıyor. Bunların 67 bin 200’ünü kadınlar oluştururken, kadınlarda en sık görülen kanserin her dört kişiden birinde ve meme kanseri olduğu biliniyor. Meme kanseri sebebiyle göğsü alınmış kadınlar, psikolojik travmanın yanı sıra kıyafet seçimlerinde de zorluk yaşarken, Yeni İnci bu alanda geliştirdiği protez ürünleriyle kadınların yanında oluyor.

Yeni İnci Protez Göğüs sünger dokulu dış yüzeyi ve gerçek göğüslere yakın ağırlıkta olması sebebiyle konforlu bir kullanıma imkân tanıyor. Protez göğsün iç haznesinde, gerçek göğse uygun ağırlık yapması amacıyla bebe yağı ile doldurulmuş kesecikler bulunuyor. Her beden için ayrı hacimlerde üretilen ve ten rengi oluşuyla kadınların ihtiyaçlarına kusursuzca cevap veren Yeni İnci Protez Göğüsler, azo testinden geçmiş ve kanserojen olmadığı ispatlanmış ham maddelerden üretiliyor.

Yeni İnci Protez Sütyenler ise pamuktan iç yapısıyla cildi tahriş etmiyor, her iki tarafta bulunan cepleri sayesinde silikon protezlerle kolayca kullanılıyor. Patenti Yeni İnci’ye ait olan Protez Sütyenler tek ya da çift taraflı kullanılabilirken, askılarının geniş olması sayesinde kullanıcının lenf dolaşımına olumlu etki ediyor. Beyaz, siyah ve ten rengindeki sütyenler, 75'ten 100'e kadar, B-C-D bedenleri ile üretiliyor.

