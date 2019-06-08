Yaz meyvelerinin lekelerini bu yöntemlerle temizleyin

KARPUZ LEKESİNDEN KURTULMA

Kavurucu yaz günlerinin ortasında buz gibi bir dilim karpuz yemek çoğu insanı rahatlatır. Ancak bu lezzetli meyve çok sulu olmasından dolayı kolaylıkla etrafa damlayabilir. İşte bu kolay tarif sayesinde zorlu lekeden kurtulabilirsiniz:

Öncelikle bulaşık deterjanıyla lekeli bölgeyi elde yıkayın. Bu işlem şekeri çıkarır. Sonra kıyafeti düz bir yüzeye yerleştirin ve lekelere az miktarda leke çıkarıcı ürün dökün. 5-10 dakika bekletin. Son olarak çamaşır makinesini normalde yaptığınız gibi yıkayın.

KİRAZ LEKESİNDEN KURTULMA

Hem şeker oranı hem de su oranı tam kıvamında olan kıpkırmızı kirazlara kim dayanabir ki? Ancak bu karşı konulamaz meyvenin suyunun damlaması insanı çileden çıkarmak için yeterli bir sebep olabilir. İşte kiraz lekesini çıkarmanın kolay yolu:

Lekeyi 1 çay kaşığı sirke ve limon suyu kullanarak bir bez yardımıyla sildikten sonra, kıyafetinizi çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz.

ŞEFTALİ LEKESİNDEN KURTULMA

Şeftali gerek posası gerek içerdiği vitaminler bakımından oldukça faydalıdır. Ancak bu faydalı meyve yere döküldüğünde başımızı derde sokabilir. Peki bu lekeden en kolay nasıl kurtulabiliriz işte sırrı:

Bir litre ılık su, yarım çay kaşığı sıvı el bulaşık deterjanı ve bir çorba kaşığı beyaz sirke karışımını 15 dakika bekletin. Son olarak durulayın.

ÇİLEK LEKESİNDEN KURTULMA

Yaz mevsiminin simgelerinden biri olan çilek lezzetiyle en çok sevilen meyveler arasında yer alsa da leke riskini de barındırıyor. İşte bu eziyetten kurtulmanın altın kuralı:

1 çay kaşığı sıvı bulaşık deterjanını iki çorba kaşığı soğuk su ile karıştırın. Temiz beyaz bir bez kullanarak, lekeyi deterjan çözeltisiyle süngerleyin. Leke kaybolana veya artık kumaşta emilmeyene kadar 2. adımı tekrarlayın.

İşte bu kolay ve bir o kadar da masrafsız işlemler sayesinde yazınızı kabusa çeviren zor ve inatçı lekelerden bu kadar basit bir şekilde kurtulabilirsiniz.