Yaşlılar Haftası nedir, ne zaman? 2022 Yaşlılara Saygı Haftası tarihi ve etkinlikleri

Yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığın arttırılmasının sağlandığı Yaşlılar Haftası mart ayının özel günleri arasında bulunuyor. Daha iyi ve sağlıklı yaşlanmanın öneminin vurgulandığı Yaşlılar Haftası etkinlikleri ile çeşitli aktiviteler gerçekleştiriliyor. Peki, Yaşlılar Haftası nedir, ne zaman kutlanıyor? İşte, Yaşlılara Saygı Haftası 2022 tarihi...

YAŞLILAR HAFTASI NEDİR?

Yirminci yüzyılda dünyada eğitim ve gelir düzeyindeki yükselme, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi etkenler beklenen yaşam süresinin artmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde daha belirgin olan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta olup ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle çeşitli egzersizler ile sağlıklı görünmenin öneminin anlatıldığı Yaşlılar Haftası düzenlenmektedir.

YAŞLILAR HAFTASI NE ZAMAN?

Yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası” olarak anılmakta ve bu tarihlerde etkinlikler yapılmaktadır.

YAŞLILAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Yaşlılar Haftası etkinlikleri arasında huzurevlerinde, okullarda ve çeşitli kurumlarda, yaşlıların sağlık durumlarına uygun özel müzik, dans, el işi etkinlikleri, sinema gösterimi, gezi, mangal, tulum-kemençe eşliğinde mini konser gibi aktiviteler bulunmaktadır.