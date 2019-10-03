Yanan ütü tabanı nasıl temizlenir?

ÜTÜ TABANINIZI TEMİZLERKEN ŞUNLARA DİKKAT ETMELİSİNİZ:

Ütüler hassas ev aletleri olduğu için temizliği sırasında aşırı güç kullanmayın. Ütünüzü belli aralıklarla temizlediğiniz zaman kıyafetlerinize zarar vermez. Kullanım önerileri haricinde ütünüzü temizlemeye başlamadan önce mutlaka ütünüzü fişe takılı halde temizlemeyin veya ütünüzü temizlerken elektrik fişinin çekildiğinden ve elektrikle olan bağlantısının kesildiğinden emin olun.Ütü yapmaya başlamadan önce musluk suyu yerine hazır ütü suları ya da evde ki temiz suları kullanmanız ileride olası ütü kireçlenmelerini ve ütü tabanı yanmalarını önleyebilirsiniz.

Ütü kirecine neden olan en büyük faktör ütünüzün içine koyduğunuz su dur. Bu yüzden ütünüzün su kalitesi çok önemlidir.En çok uygulanan ütü kireci temizleme yöntemi ise limon tuzu kullanmaktır. Bir cezvenin içine bir miktar limon tuzunu su ile kaynatın. Bu kaynattığınız suyu ütünün su haznesine dökün ve hazırlamış olduğunuz limon tuzlu suyunu ütünüzün içerisine yayın. Sonra ütünüzü fişe takın ve çalıştırın. Ütünün buhar düğmesine basarak buhar püskürtün. Limon tuzu ütünüzün içindeki kireçleri alıp atacaktır. Sonra ütünüz soğuduğu zaman temiz suyla durulayın, içini çalkalayarak ütünüzü temizleyin. Böylece istemediğiniz bu kireçlerden kurtulabileceksiniz.

TUZ İLE ÜTÜ TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Ütü tabanını temizlemek için yemeklik tuz veya kalın tuzları kullanabilirsiniz. Bunun için temiz gazete parçalarının üzerine tuz döküp ütü tabanını ovabilirsiniz.Tuz, yanık lekelerinin ütü tabanından temizlenmesini sağlayacaktır. Ama kullanacağınız gazete kâğıtları kalın olmalı. Temizleme işlemi bittikten sonra temiz nemli bir bezle silin böylece ütünüzün üzerinde kalabilecek olası tuz kalıntılarından kurtulmuş olursunuz.

BEYAZ SİRKE İLE ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR?

Beyaz sirkeyi bir kapta biraz ısıtın ve temiz bir bezi bu sirkenin içine batırın ve bezin iyice ıslanmasını sağlayın. Sonra ütü tabanının lekeli kısmını hafifçe ovalayarak lekelerden kurtulun. Ütü tabanının delikli olan kısımları için ise bez yerine kulak temizleme çubuğunu da tercih edebilirsiniz. Buradaönemli olan bir diğer nokta ise ütü temizliğinde kullanacağınız sirke beyaz sirke olmalıdır. Çünkü diğer sirke türleri ütünüzün leke yapmasına neden olabilir. Daha sonra ütünüzü bir kumaş üzerinde kullanabilirsiniz.

LİMON VE KARBONAT İLE ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR?

İlk olarak bir limonu ikiye bölün ve birini alıp suyunu bir kaba sıkın. Sonra o sıktığınız limon suyunun içine 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ilave edin ve hafif bir şekilde karıştırarak koyu bir kıvam elde edin. Bu hazırlamış olduğunuz karışımı ütünüzün tabanındaki lekeli alanlara sürün ve ütünüzün lekesinde ki derecesine göre bir 5-10 dakika bekletin. Daha sonra temiz bir bezle ütü tabanınızı hafifçe ovalayarak hem lekelerden hem de hazırlamış olduğunuz karışımdan ütünüzü arındırın.

Diş Fırçası ile Ütü Temizliği

Bir kaba beyaz sirke koyun. Kullanmadığınız diş fırçasını bu hazırladığınız kaptaki sirkeye batırın. Sonra ütünüzün buhar deliklerini yavaş yavaş fırçalayın. Daha sonra temiz bir bezle ütünüzün tabanını temizleyin.

DİŞ MACUNU İLE ÜTÜ NASIL TEMİZLENİR?

Diş macunu ile ilk olarak ütünüz ılık olsun ve tabanın üzerindeki kirli alanlara biraz diş macunu sürün daha sonra bu diş macununu temiz bir bezle ovun. Sonra ütüyü buhara koyun ve 5 dakika boyunca bezi ütüleyin.