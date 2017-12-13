Wee Baby bebeğinizin diş çıkarma döneminde sizinle

Bebeklerin belki de en hassas oldukları dönemler arasında yer alan diş çıkarma dönemlerinde diş kaşınması veya ağrısı nedeni ile bir nesne çiğneme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle de başta elleri olmak üzere gördükleri her şeyi ağızlarına almaya çalışırlar. Wee Baby, bebeklerin bu hassas dönemleri için tasarladığı diş halkaları ile bebeklerin diş çıkarma evresini rahat atlatmasını sağlıyor.

EĞLENCELİ TASARIMI KAVRAMA YETENEĞİNİ GELİŞTİRİYOR

Canlı renkleri ve eğlenceli tasarımlarıyla sulu diş halkaları, bebeğinizin diş etine masaj yaparak rahatlamasına yardımcı oluyor. Dokunma ve kavrama yeteneklerini de geliştirmesini sağlayan diş halkasını buzdolabında soğutarak bebeğinizin rahatlatma etkisini artırabilirsiniz.

Wee Baby sulu diş halkaları ile birlikte diğer ürünleriyle ilgili daha detaylı bilgi için //www.weebaby.com.tr/ adresli web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.