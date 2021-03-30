Vücuttaki ödem nasıl atılır? İşte, ödem atıcı çay tarifi

Vücutta ödemin oluşmasında birçok etkenin olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, Ciddi hastalıkların da ödemin oluşmasında etkili olabileceği unutulmamak gerektiğine dikkat çekiyor. İşte, uzmanından ödem atmanın yollarına dair önemli bilgiler...

Ödem Nedir?

Ödem, vücutta sıvı birikmesidir ve yaygın karşılaşılan bir sorundur. Ödem ayrıca hücre içi sıvının hücre dışına çıkması ile doku aralarında ve cilt altında birikmesi olarak da tanımlanabilir. Ödem, daha çok bayanlarda görülür ve bazı durumlarda ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Ödem Neden Olur?

Böbrek ve karaciğer hastalıkları, kalp-damar sorunları, hormonal hastalıklar ödeme yol açabilir. Ödeme neden olan durumlardan bazıları şunlardır: Regl dönemi, menopoz, fazla kilo, az su tüketimi, fazla karbonhidrat tüketimi, bol tuzlu diyet vb. Ayrıca magnezyum eksikliği, B6 vitamini eksikliği ve tansiyon dengesizliği de ödeme neden olabilir.

Ödem Oluşmasına Neden Olan Yiyecekler

Hazır yiyecekler, et suyu tabletleri, turşular, konserveler tuz yönünden zengin besinler ödeme neden olur. Bu sebeple bu besinlerin tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Yemeklerinizi pişirirken az tuz ile edin ve tuzdan çok baharat kullanın. Şekerin sindirilmesinde çok miktarda su gerekir ve vücut suyu tutar. Bu nedenle tüketilen şeker miktarının azalmasıyla ödem sorunu da azalacaktır.

Ödem Attıran Besinler

Herhangi bir sağlık sorununuz yoksa gün içinde ödem atımını hızlandıran biberiye, ısırgan otu, kiraz sapı ve funda yaprağı gibi bitkilerle hazırlanan çaylar ödem atmada etkilidir. Yeşil yapraklı sebzeler vücuttun fazla suyu atmaya yardımcı olur. Ayrıca posa içeriği yüksek olan gıdalarında bağırsakların çalışmasını artırdığı için ödemin atılmasında katkısı vardır.

Probiyotik yoğurt veya kefir tüketmek de ödemin atılmasına yardımcı olur. Karbonhidrat içeren besinler yerine kompleks karbonhidrat içeren besinler (tam tahıllı, kepekli, çavdarlı vb.) tüketmekte fayda var.

Ödem Atıcı Çay Tarifi

Malzemeler:

1 litre su

Yarım demet maydanoz

1 adet limon

Yarım yeşil elma

1 adet çubuk tarçın

Ceviz büyüklüğünde bir parça zencefil

1 tatlı kaşığı ya da 1 poşet yeşil çay

Hazırlanışı:

1 litre su bir tencereye alınır. Yarım demet maydanoz, limon, yeşil elma, tarçın ve zencefil eklenir.

Karışım 10-15 dakika kaynatılır.

Kaynadıktan altı kapatılır ve karışıma yeşil çay eklenir.

3-4 dakika demlendikten sonra çayınız hazır.

Günün her saati tüketebilirsiniz. Fakat özellikle sabah aç karnına daha etkili olacaktır.

Herhangi bir ilaç kullanıyor ya da diyet yapıyorsanız tüketmeden önce bir uzmana danışmanızda fayda var.