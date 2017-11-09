Vodafone İstanbul Maratonu 39’uncu kez koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda bu yıl “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu 12 Kasım Pazar günü koşulacak. Vodafone 39. İstanbul Maratonu, maraton (42,195 km), 15 kilometre koşusu, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu olmak üzere 4 ana kategoride koşulacak. Avrupa’nın en iyi 11, dünyanın en iyi 22 maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Maratonu’na bu yıl yaklaşık 25 bin çipli sporcunun katılması bekleniyor. Vodafone’un 6’ncı kez ismini vereceği maratonda 86 elit atlet birincilik için mücadele ederken, 100 bine yakın İstanbullu da Asya’dan Avrupa’ya yürüyecek.

ŞENLİK HAVASINDA GEÇECEK

Vodafone İstanbul Maratonu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da şenlik havasında yaşanacak. İstanbul’un dört bir yanı Vodafone kırmızısı ile donatılırken, halk koşusunun ilk kez son bulacağı Vodafone Park’taki şenlik alanında da maraton katılımcıları gün boyu sürpriz eğlencelerle ağırlanacak. Vodafone’un Pinkberry, Juico, Emaar Akvaryum, Boyner, Sixty Beans, Gravite Coffee ve Son Topağacı gibi markalarda sunacağı özel indirim ve fırsatlarla maraton coşkusu daha da artacak. Vodafone ayrıca, maraton günü Vodafone Park önünde kurulacak “Yarını Kodlayanlar” standına gelip kayıt yaptıran ilk 1.000 çocuğa kodlama eğitimi verecek.

ÜCRETSİZ Wİ-Fİ HİZMETİ VERİLECEK

Vodafone İstanbul Maratonu, bu yıl da Vodafone teknolojileriyle katılımcılarına çeşitli dijital deneyimler yaşatacak. Vatandaşlar, aradıkları bilgilere Vodafone İstanbul Maratonu web sitesinden ve Facebook etkinlik sayfasından tek tıkla ulaşabilecek. Maraton günü şehrin belirli bölgelerinde kurulacak Wi-Fi alanları ile maraton katılımcılarının bu hizmeti ücretsiz alması sağlanacak. VMaraton’daki tüm statik bilgileri “Vodafone Yanımda” uygulamasına taşıyan Vodafone, kullanıcılarına maraton ve sağlık ile ilgili bilgilere bu uygulama üzerinden kolayca erişme imkânı sunacak.

Vodafone 39. İstanbul Maratonu ile ilgili en güncel bilgilere resmi Facebook etkinlik sayfasından ve www.maraton.istanbul adresinden ulaşılabiliyor.

