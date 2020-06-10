VLDL kolesterol nedir? VLDL kolesterol değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

VLD kolesterol özellikle yüksekliği çok tehlikelidir. Kişilerde düşük seviyelerde olması gerekir. VLDL düşüklüğünün ve yüksekliğinin ise belirtilerini bilmek sağlık açısından çok önemlidir.

VLDL kolesterol nedir?

VLDL kolesterol kan yağıdır. İnsan vücudunda kalp ve damar sistemine oldukça zarar verir. Kötü kolesterol tipleri arasındadır. Fakat VLDL kolesterol dışarıdan alınan besinlerden değil, vücudun üretmesi ile artış olur. Normal şartlarda insanlarda en düşük seviyesi beklenir. Yüksek olması durumunda kişilerin kap ve damar sağlığını tehlikeye sokmaktadır.

VLD kolesterol değeri kaç olmalıdır?

Kolesterol çeşitleri insan vücudunda belirli aralıklarda bulunmaktadır. Fakat VLDL kolesterolün artması ve yükselmesi kişilerin sağlık açısından tehlike durumu oluşturmaktadır. VLDL kolesterol değerlerinin normal aralığı 5-40 ml/dl olmaktadır. Bu değer aralığı vücudumuz için idealdir. Fakat VLDL kolesterolün bu değerin üstünde olması normal kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda hemen tedavi başlanmalıdır.

VLDL kolesterolün normal değerleri 5-40 ml/dl olmasına karşın bu değerlerin düşük olması sıkıntı yaratmaz. Genellikle kişilerde bu değerlerin minimum olması beklenir.

Vücudumuza alınan fazla enerji daha sonra harcanmak üzere vücutta depolanmaktadır. Bu alınan fazla enerji bu sebep ile vücutta yağ oranını arttırarak kolesterol oluşumuna sebep olur. Bu durumda kişilerin mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir.

Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

VLDL kolesterol değerinin yüksek çıkması kişilerin kalp ve damar sağlığı için oldukça tehlikeli bir durumdur. Ayrıca VLDL değerinin yüksek çıkmasının ise pek çok nedeni bulunur. Bu nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz;

- Kişilerde var olan sağlıksız beslenme alışkanlığı vücutta VLDL kolesterol değerinin yükselmesine sebep olmaktadır. Beslenmede özellikle doymuş yağlar bakımından zengin olan besinlerden çok fazla tüketmek VLDL kolesterol değerinde yükselmeye sebep olur.

- Dengesiz beslenmek de VLDL kolesterol değerlerinin yükselmesinde başlıca nedendir.

- Sigara ve alkol kullanımı damar duvarlarına zarar vereceği için zarar gören damarların VLDL kolesterol üretimi desteklenir.

- Hareketsiz yaşayan kişilerde de VLDL değeri yükselmektedir.

- Şeker hastalığı,

- Böbrek üstü bezleri hastalığı ile beraber stres artması,

- Ürenin kanda birikmesi,

- Karaciğerde yağlanma,

- Polistik over sendromu,

- Hipotiroidi VLDL değerlerinin yükselmesinde başlıca nedenlerdir.

VLDL değerlerinin yüksek olduğu zaman diyet ve ilaçlar ile VLDL değerleri düşürülür. Kişilere sağlıklı bir yaşam önerilerek beslenme şekilleri düzenlenir. Bu durumda VLDL kolesterol değerleri düşmektedir. VLDL değerlerinin düşmesinin başlıca nedeni budur. Çünkü VLDL değerinin düşük olması kişilerin sağlıklı oldukları anlamına gelir. Bu sebeple sağlık açısından VLDL değerlerinin minimum olması gerekmektedir.

VLDL yüksekliği kalp ve damar sağlığı için çok risklidir. Bu durumlarda hastaların mutlaka uzman bir hekime görünmesi gerekir. Fakat kişiler bu durumun bazen farkına varmayabilir. VLDL değerinin yüksek olmasının belirtilerini bilmeyen birçok kişi bulunmaktadır. Kolesterol değerlerinin yükseldiğini şu belirtiler ile anlaşılır:

- Yüzde ve gözde oluşan sarı yap bezeleri,

- Kişilerde oluşan göğüs ağrıları,

- Ayaklarda ve bacaklarda oluşan uyuşukluk,

- Baş dönmesi ve nefes darlığı,

- Yaraların hemen iyileşememesi,

- Derinin altında yağların birikmesi,

- Ciltte oluşan lekeler,

- Vücudun bazı bölümünde morlukların oluşması,

- Kişilerin sürekli kendini halsiz hissetmesi,

- Sürekli yaşanan vücut yorgunluğu.