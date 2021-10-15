Üstüne görme (yerleşme kanaması) nedir, nasıl ve ne zaman olur? Hamileyken üstüne görmenin nedenleri

Halk arasında üstüne görme olarak bilinen yerleşme kanaması pek çok kadının gebeliğin ilk zamanlarında karşılaştığı bir durumdur. Bu nedenle de üstüne görme nasıl, ne zaman olur gibi sorular sürekli anne adayları tarafından araştırılmaktadır. İşte, üstüne görme hakkında merak edilenler ve tüm soruların yanıtları…

Üstüne görme nedir?

Yerleşme kanaması, halk arasında ‘üstüne görme’ olarak ifade edilen, regl döneminden 2-5 gün önce başlayan, leke tarzında, pembe ya da kahverengi kanamalara denir.

Üstüne görme nasıl olur?

Embriyo, yumurta ve spermin tüplerde birleşmesi yani döllenme sonrası rahime doğru yol alır ve rahim duvarı kalınlaşmış halde iken embriyo rahime tutunur. Bu tutunma esnasında rahim iç tabakası fazlası ile kalınlaşır. Yoğun salgı içeren ve kanlanması artmış durumda olduğundan embriyo tutunurken bazen bu tabakadan hafif pembe ya da kahverengi kan gelir.

Üstüne görme kaç gün sürer?

Embriyonun yerleşmesi esnasında salgı ile karışık kan dışarıya akabilir ve bu da ‘embriyonun rahime tutunma kanaması’ olarak ifade edilir. Bu kanamanın özelliği beklenmedik bir zamanda yani regl döneminden 2-5 gün önce, reglden farklı vasıfta, kahverengi ya da pembe, az miktarda ve daha kısa süreli, 1-3 gün sadece leke leke ve azalarak devam etmesidir. Çoğunlukla ped kullanmaya bile gerek yoktur. Zaten hasta da regl döneminden farklı bir durum olduğunun farkına varır.

Üstüne görme ne zaman olur?

Üstüne görme, tam embriyonun rahime tutunma aşamasında, ‘endometrium’ dediğimiz rahim iç tabakasının salgısının kan ile karışarak dışarı atılması ile oluşur. Fakat bu kanamanın 1-3 gün içerisinde kesilmesi ve artmaması, ağrılı olmaması gerekir. Aksi durumda dış gebelik ya da kimyasal gebelik gibi normal olmayan, patolojik gebelikler de akla gelmeli ve tanıda gecikme olmaması için bir doktora başvurulmalıdır.