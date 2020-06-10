Ürik asit hiperürsemi nedir? Ürik asit hiperürsemi değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Ürik asit kişilerin yiyecekleri ve içecekleri tüketmesi sonucunda ortaya çıkan ve kanda bulunan pürinin parçalamasıyla ortaya çıkmaktadır. Pürin gıdaların sindirim sistemlerinde sindirilmesiyle oluşur. Vücutta birçok yerde bulunur ve kana karışarak karaciğere ulaşır. Karaciğerde ise ürik aside dönüşmektedir.

Ürik asit hiperürsemi nedir?

Ürik asit kanda bulunan pürinin parçalanması ile ortaya çıkmaktadır. idrar yolu ile atılmaz ise vücutta birikmeye sebep olur. Böylece vücutta ürik asit yükselir. Bu duruma hiperürsemi adı verilmektedir.

Vücutta çok fazla miktarda ürik asit bileşiğinin bulunması hiperürsemi varlığına sebep olmaktadır. Bu durum nedeniyle ürik asit eklemlerde birikerek kristaller oluşturur. Böylece gut veya birçok hastalığa sebep olmaktadır. Gut hastalığı ise iltihaplı eklem hastalığına denmektedir.

Gut hastalığına neden olabilecek ürik asit birikimi insanlarda vücudun bazı bölgelerinde şişkinlikler ile belirtiler vermektedir. Bu durumu kişiler çıplak gözle görebilirler. Ayrıca şişlikler sırasında kan ve idrarda asit oranı yükselmeye devam eder. Bu durum insanlarda pek çok rahatsızlığa sebep olmaktadır. Bunlardan biri böbrek hastalıklarıdır. 3 farklı böbrek hastalığı oluşabilir. Bu hastalıklar şunlardır:

- Nefrolitiazis olarak adlandırılan böbrek taşı rahatsızlığı,

- Akut ürik nefropatisi,

- Kronik ürat nefropatisi.

Bu hastalıklar sonucunda böbrek yetmezliği durumları da oluşabilir. Bu durumun için ürik asit testleri uygulanmaktadır. Bu test kandan kolayca yapılır ve laboratuvar ortamlarında değerlendirilir.

Ürik asit hiperürsemi değeri kaç olmalıdır?

Kan testleri ile bakılan ürik asit testinin değerleri yaş, cinsiyet, etnik yapı veya sosyo-ekonomik duruma göre değişkenlik göstermektedir. Genellikle kadınlarda bu değer ortalama 4.1 mg/dL olmalıdır. Erkeklerde ise 5 mg/dL ürik asit bulunur. Vücuttan atılan ürik asit miktarı pürin bakımından zengin beslenmeyle alakalı bir durumdur.

Ürik asit hiperürsemi yüksekliği nedenleri

Ürik asit yüksekliği normal değerlerin üzerinde çıkması durumunda gerçekleşmektedir. Bunun nedenlerine bakıldığında metabolik veya genetik olabilmektedir. Ayrıca bazı hastaların idrar sökücü ilaçları kullanmasından kaynaklı da olabilmektedir. Ürik asit yükselmesinin diğer nedenleri ise şunlar olabilir:

- Şeker hastalığı,

- Obezite,

- Kalp yetmezliği,

- Böbrek hastalıkları,

- Anemi hastalığı,

- Alkol tüketimi ürik asit değerlerinin yükselmesine sebep olabilmektedir.

Ürik asit hiperürsemi yüksekliği belirtileri

Ürik asitin yükselmesi kişilerde ciddi rahatsızlıkların belirtisi olabilmektedir. Hastaların bu durumu anlayabilmeleri için vücutta bazı belirtiler oluşur. Bu belirtiler şunlardır:

- Eklemlerde oluşan ağrılar,

- Nefes darlığı, halsizlik ve yorgunluk,

- İdrara çıkma isteğinde azalma,

- Vücudun kol ve bacak bölümlerinin şişmesi,

- Bilinç bulanıklığı,

- Hastaların karın bölgelerinde yanma hissinin oluşması,

- Böbrek yetmezliği.

Ürik asit hiperürsemi düşüklüğü nedenleri

Ürik asit değerleri yapılan kan testleri ile bakılmaktadır. Burada çıkan değerler normal değerlerin altında ise burada ürik asit düşüklüğü oluşur. Ürik asit düşüklüğüne pek çok şey sebep olabilir. Bu sebepler şunlardır:

- Karaciğer hastalıkları,

- Böbreklerde oluşan iltihaplanmalar,

- Parkinson hastalığı,

- Şeker hastalığı,

- Multiple skleroz,

- Bazı genetik sebepler ürik asit değerlerinin düşmesine neden olmaktadır.

Ürik asit hiperürsemi düşüklüğü belirtileri

Ürik asit düşüklüğü oluşumunda tek başına oluşan bir belirti bulunmamaktadır. Fakat ürik asitin düşmesine neden olan bazı hastalıkların belirtileri görülebilir. Bu belirtilerin görülmesi ürik asit düşüklüğü ile bağdaştırılabilir. Bu nedenle ürik asit düşüklüğünde altta yatan sebepler mutlaka araştırılmalıdır.