Ünlülerin Kedi İsimleri - Türk Ve Yabancı Ünlülerin Kedilerine Koydukları İsimler İle Anlamları

Eskiden fare yakalamak üzere evlerde beslenen kediler, şimdilerde ise ev arkadaşlığı yapmaktadır. Bu yüzden insanlar kedilerine dostane ve sevimli isimler takmaktadır. Ünlü simalarında kedilerine koydukları isimler dikkat çekmektedir.

Ünlülerin Kedi İsimleri

Popüler olmuş ve diğer insanlar tarafından takip edilen ünlülerden bir kısımlarının kedileri bulunmaktadır. Kedilerine ayrı bir özen ve önem veren bu ünlüler, isim olarak da en dikkat çekici adları kedilerine vermektedirler. Bir an bile yanından ayırmak istemedikleri tüylü dostlarına en beğenilen isimleri koymaktadırlar. Takipçileri verilen bu isimler ile bakımları hakkında bilgi sahibi olmak istemektedirler.

Yabancı Ünlülerin Kedilerine Koydukları İsimler ile Anlamları

- Ellie Goulding'in küçük leopar kedisine Wallace ismini vermiştir.

- Modada adından bahsettiren Karl Lagerfeld'in kedisine Choupette adını koymuştur.

- Gigi Hadid kedisine Cleo ismini vermiştir.

- Bella Thorne kedisine Lola adını koymuştur.

- James McVey kedisine Colonel Mickey ismini vermiştir.

- Katy Perry sevimli dostu olan kedisine Kitty Purry adını koymuştur.

- Macklemore tekir görünümlü kedisine Cairo ismini vermiştir.

- Kourtney Kardashian kedisine Charlie adını koymuştur.

- Martha Stewar kedisine Prenses Peony ismini vermiştir.

- Miley Cyrus kedisine Shanti Om Bb adını koymuştur.

- Lea Michele kedisine Sheila ismini vermiştir.

- Taylor Swift' kedilerine Meredith Grey ile Olivia Benson adlarını koymuştur.

- Drew Barrymore prenses kedisine Fern ismini vermiştir.

- Norman Reedus kedisine Eye In The Dark adını koymuştur.

- Ian Somerhalder kedisine Moke ismini vermiştir.

- Peyton Clark kedisine Cotton adını koymuştur.

- Ricky Gervais kedisine Ollie ismini vermiştir.

- CeeLo Green küçük prenses olarak anlattığı kedisine Purrfect adını koymuştur.

- Sierra McCormick minik kedisine Morrissey ismini vermiştir.

- Debby Ryan kedisine The Doctor adını koymuştur.

- Hollywood'un yıldızlarından Anthony Hopkins, kedisine Niblo ismini vermiştir.

Türk Ünlülerin Kedilerine Koydukları İsimler ile Anlamları

- Kubilay Aka'nın kedisinin ismini Coffee olarak tanıtmıştır.

- Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın kedileri Küt ve Duman isimleri ile bilinmektedir.

- Enis Arıkan kedisine yabancı bir isim olan Miu adını koymuştur.

Sevilen ve En Çok Tercih Edilen Kedi İsimleri

Ülkemizde kedilere verilen çok popüler yerli isimler bulunmaktadır. Bunlar; Pati, Zeytin, Boncuk, Minnoş, Lokum, Duman, Prenses, Pamuk, Yumak, Badem, Tarçın, Şeker, Gümüş, Çakıl, Çorap Paşa, Tekir, Maya, Karamel, Nazlı, Ponçik, Şapşik, Minik, Pisi, Pisik, Pisican, Şila, Sütlaç, Güllaç Paris, Mira ve Şirin isimleridir. Bu kedi isimleri ile fazla olarak karşılaşılmaktadır.

Ayrıca birçok kediye yabancı isim de verilmektedir. Bunlar; Kaori, Maemi, Miki, Mio, Tamiko, Akira, Akiko, Haru, Haku, Shiro, Yamato, Katsumi, Yoko, Yatsuko, Yumi, Yumiko, Yuki, Yukiko, Kiki, Yubaba, Moro, Tokyo, Çihiro, Lily, Nina, Teto, Jiji, Mononoke, Maru, Molly, Ceku, Cedi, Jedi, Keday

Kenobi, Kitty, Suşi, Şegu, Casper, Kaşku, Kuababa, Taşmişu, Tuta, Şuppi, Teşup, Takitiş, Lama, Vera,

Mona, Tilda, Lisa, Linda, Calcifer, Lucifer, Katze, Medusa, Nasa ve Rosa en çok verilmekte olan yabancı adlardır.