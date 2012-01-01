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Ülker Hero Baby’de!

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Ülker Hero Baby’de!
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Endişe etmeden bebeğinizin günlük meyve ihtiyacını güvenle karşılayabilirsiniz.

Her anne gibi siz de bebeğinize verdiğiniz besinlerin “en iyisi” olmasına özen gösteriyorsunuz. Her biri sağlıklı olmalı ve hiçbir zararlı madde içermemeli.

Hero Baby Kavanoz Mamaları ile tarım ilacı kalıntıları konusunda endişe etmeden bebeğinizin günlük meyve ihtiyacını güvenle karşılayabilirsiniz. Hero Baby Kavanoz Mamaları; doğal, güvenli ve sağlıklıdır. Hiçbir katkı maddesi içermez. Türk Gıda Kodeksi ve Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen yüksek beslenme standartlarına uygundur. Daha fazla bilgi için, bu linke tıklayarak Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

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