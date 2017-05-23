UEFA şampiyonlar liginde Black Eyes Peas sürprizi

Tüm dünyada yılın en çok seyredilen spor olayı olan UEFA Şampiyonlar Ligi finali bu yıl Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum’da oynanacak ve 220 ülkede canlı yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi sponsoru Pepsi, 3 Haziran Cumartesi gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi açılış töreni ile futbolseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Açılış töreninde Black Eyed Peas müzik grubunu futbolseverler ile buluşturacak olan Pepsi, müzik, eğlence ve sporu bir kez daha bir araya getirecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde bu heyecanı tüm futbol tutkunlarına hissettirmeyi planlıyoruz diyen Black Eyed Peas’ten will.i.am şöyle devam etti: “Bizler kendimiz de birer futbol fanı olarak bir maçı stattan ya da evde arkadaşlarla seyretmenin keyfini biliyoruz. Bu performans da bizim için büyük anlam ifade ediyor. Unutulmaz bir şov planlıyoruz.”

Pepsi, bir kez daha müziğin baş döndürücü gücünü dünyanın en önemli spor olaylarından biriyle bir araya getirerek futbolseverlerin tutkusunu körükleyecek ve küresel ölçekte bir işe imza atacak diyen PepsiCo Kıdemli Pazarlama Direktörü Natalia Filippociants şöyle devam etti: “UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçının futbolseverler için ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz ve bu önemli spor olayında bu tutkuyu Black Eyed Peas’in muhteşem performansıyla taçlandıracağımız için çok büyük heyecan duyuyoruz.”

UEFA Events Pazarlama Direktörü Guy-Laurent Epstein ise, “ “Uzun yıllardır müzik ve sporu bir araya getiren Pepsi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz ve bu anlamda UEFA Şampiyonlar Ligi açılış töreninde gerçekleşecek Black Eyed Peas konseriyle ilgili heyecanlıyız” dedi.

