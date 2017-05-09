Türkiye Zeka Oyunları Olimpiyatı başlıyor

Türkiye’nin 31 ilinden 200 lise öğrencisi Türkiye Zeka Oyunları Olimpiyatı final yarışmaları için İstanbul’da bir araya geliyor.

Olimpiyat 11-12-13 Mayıs 2017 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

İSTEK Okulları Türkiye’nin tüm lise Hazırlık, 9. ve 10. sınıf öğrencileri için Türkiye Zeka Oyunları Olimpiyatı düzenliyor.

Yeditepe Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Beyin Takımı işbirliğiyle düzenlenen olimpiyat, Türkiye’de 18 yaş altı seviyede düzenlenen ilk olimpiyat olma özelliğine sahip.

Yarışmaya eleme usulüyle Türkiye’nin 81 ilinden öğrenciler katıldı. Elemenin ardından 31 ilden 200 öğrenci finale kaldı. 5 kategoriden oluşan final yarışması 11-12-13 Mayıs tarihleri arasında Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Kelime Oyunları, Karalama Oyunları, Matematiksel Oyunlar, Mekanik Oyunlar, Görsel Oyunlar ve Olimpiyat finali kategorilerinde yarışacak öğrenciler 3 gün boyunca Yeditepe Üniversitesi’nde renkli etkinliklere de katılacak.

Yarışmada ilk üç dereceye giren öğrencilere büyük ödüller var. Her kategorinin birincisi 1500 TL, ikincisi 1000 TL, üçüncüsü 500 TL alırken; olimpiyatın birincisi 3000 TL ve notebook bilgisayar, ikincisi 2000 TL ve tablet, üçüncüsü ise 1000 TL ve mini tablet kazanacak.

