Türkiye’nin mühendis kızları geliyor!

Bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Limak Şirketler Grubu, yeni projesi ‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’nı duyurdu. Limak, proje ile Türkiye’nin modern yüzüne bilimle değer katan kadın mühendisler yetişmesine destek olacak.

Ülkemizde, kadın katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan birisinin mühendislik alanı olduğu dikkat çekiyor. 2016 yılında 40. kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan Limak, mühendislik eğitimi alan ve/veya alacak olan kız öğrencileri, eğitimlerinin farklı aşamalarında ve birçok yönden desteklemek üzere yola çıktı.

Mühendisliğin kızlarımıza ihtiyacı var!

Projenin çıkış noktasını anlatan Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, ‘Kadınlar ve erkekler arasında meslek seçimlerinde eşitsiz bir dağılım olduğunu görüyoruz. Daha somut olarak ifade etmek gerekirse; Kadınların; işgücüne katılımları maalesef %32,3 oranında seyrediyor. Bu global sıralamaların dışında Türkiye Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) üyeliklerine baktığımızda, kadın üye oranlarının %20’lerde kalması olumsuz tabloyu pekiştiriyor. Ülkemizde mühendislik mesleği, yaygın kesimlerce halen ‘erkek işi’ olarak biliniyor. Oysa, mesleğinde başarısını kanıtlamış çok değerli kadın mühendislerimiz var’ dedi.

İçimizdeki mühendisleri ortaya çıkaracağız

Dünya Ekonomik Forumu Kadını Güçlendirme Konseyi’ne göre; kızlarına yatırım yapan ve kadınları işgücüne daha fazla entegre eden ülkeler, daha rekabetçi bir ekonomik yapıya kavuşuyorlar. Araştırmalar, cinsiyet eşitsizliğini gidermenin şirketler için de faydalı olduğunu, kar oranlarını daha da artırdıklarını gösteriyor.

Ebru Özdemir, kadının ekonomik hayattaki rolünün güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “İçimizdeki mühendisleri ortaya çıkarmak, kadınların bu alanda daha fazla yer almasını sağlamak; geleceğimize yatırım yapmak üzere Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile yola çıkıyoruz” dedi.

Ekonomik açıdan Türkiye’nin önündeki en büyük sorunlardan birisinin katma değeri yüksek ürünler üretememek ve orta gelir tuzağı olduğunu belirten Özdemir, “Yapacağımız bu sosyal sorumluluk projesi ile kadınlarımız Türkiye’de bilim üretimi ve ar-ge süreçlerine katkılarını artıracaklar. Projeyi bu açıdan da önemsiyoruz” dedi.



Üniversitelilere tam destek, liselilere farkındalık

‘Türkiye’nin Mühendis Kızları’, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki faaliyet grubundan oluşuyor.

Projenin üniversite ayağında; hâlihazırda devlet üniversitelerinin elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, makine ve çevre mühendisliği bölümlerinde okuyan kız öğrencilere burs desteği sağlanacak. Burs desteğinin yanı sıra, mentorluk, staj imkânı, Boğaziçi Üniversitesi ile beraber geliştirilen sosyal mühendislik sertifika programına ücretsiz katılım hakkı ve mezun olduktan sonra da ihtiyaçlar çerçevesinde Limak ve sektördeki diğer kuruluşlarda istihdam edilebilmeleri için destek verilecek.

Lise ayağında ise; Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin sürdürülebilir olması için adımlar atılacak. Özellikle liselere yönelik yürütülecek bu programlarla, ülkemizin göreceli daha az gelişmiş bölgelerinden kız öğrencilerin mühendislik eğitimine özendirilmesi hedefleniyor. Bu faaliyetlerin en önemli amacı ise kız çocuklarının kendilerini mühendislik alanına yakın hissetmeleri.

‘Neden Türkiye’den Nobel Ödüllü mühendis kızlar çıkmasın!’

Ebru Özdemir, geçtiğimiz günlerde Nobel ödülü alan Prof. Aziz Sancar’ın ödül sonrası yaptığı bir röportajda özellikle Güneydoğu’da kızların eğitim konusunun ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptığına dikkat çekerek, “Bu konuda hepimize görev düştüğüne inanıyorum. Evet biliyoruz, uzun bir yola çıktık. Henüz bu yolun başındayız ve hedefimiz çok büyük: neden bizim kızlarımızdan bir tanesi de bir gün Nobel ödülü kazanmasın?” şeklinde konuştu.

40. yılda 40 kız öğrenciye eğitim desteği

Limak’ın 40. yılında başlayan projenin ilk senesinde 40 kız mühendislik öğrencisine ulaşılması ve burs desteği sağlanması hedefleniyor. Proje ve başvurular hakkında detaylı bilgiye www.turkiyeninmuhendiskizlari.com adresinden ulaşılabiliyor.

