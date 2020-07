Türk öğrencilere yeni okul…

Uluslararası üç ayrı akreditasyonu ile İstanbul’da ve dünyada sayılı uluslararası okullardan birisi olan The British International School İstanbul, Türk öğrencilerin devam edeceği yeni okulunda bu yıl, okul öncesi sınıflardan ilkokul 3. kademeye kadar, ilerleyen yıllarda ise ortaokul ve lise kademelerinde olmak üzere eğitim vermeye devam edecek.

25 yıldır Türkiye’de yabancı uyruklu öğrencilere eğitim veren The British International School İstanbul (BISI), uluslararası eğitim-öğretim alanındaki kalitesini ve tecrübesini bu yıl Türk-İngiliz Karma Müfredatı içeren yeni okul yatırımıyla Türk öğrencilere de sunmaya başladı.

The British International School İstanbul’un Zekeriyeköy Kampusü’nde yerleşik yeni okulu, TC vatandaşı 3-8 yaş grubundaki Okul Öncesi, İlköğretim 1 ve 2 seviyesindeki öğrencileri kabul ederek, 2017-2018 eğitim-öğretim yılına başlayacak. Belgrad ormanları yakınında, 24 dönüm alanda kurulu okulda öğrenciler, kampüsün sunduğu olanaklar sayesinde sporun ve doğanın da keyfini yaşayacak.

ÜNSAL ABUŞOĞLU: “TÜRK-İNGİLİZ KARMA MÜFREDATI SUNAN EĞİTİM PROGRAMI UYGULANACAK.”

Türk vatandaşlarından uluslararası okula yıllardır yoğun bir talep aldıklarını belirten The British International School İstanbul’un kurucu firması olan PDI Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünsal Abuşoğlu, “Bu talep nedeniyle Türk öğrencilerine de uluslararası kalitede eğitim sunan yeni okulu açarak, bu alanda duyulan ihtiyacı, karma müfredat uygulaması ile karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Ünsal Abuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“The British International School İstanbul’un uluslararası eğitim kalitesini ve tecrübesini, Türk öğrenciler için oluşturduğumuz ‘Türk-İngiliz Karma Müfredatı sunan eğitim programı’ ile yeni okulumuzda Türk öğrencilere de taşıyoruz. İnanıyoruz ki, Türk ve İngiliz eğitim programlarının ve sistemlerinin entegrasyonu ile öğrencilerimiz çok iyi İngilizce alt yapısı ile küreselleşen 21. yüzyılın hayat boyu öğrenen, yaratıcı, yenilikçi ve girişimci dünya vatandaşları olarak yetişecekler.”

BU ULUSLARARASI ÜÇ AKREDİTASYONUNA SAHİP İSTANBUL’UN TEK OKULU

Ünsal Abuşoğlu, bugüne kadar 2,5-18 yaş arası yabancı uyruklu Anaokulu, Ana Sınıfı, İlk ve Ortaöğretim ile Lise öğrencilerine eğitim veren The British International School İstanbul’un; COBIS (Council of British International Schools), CIS (Council of International Schools) ve NEASC (New England Association of

Schools and Colleagues) olmak üzere, bu üç uluslararası akreditasyonu ile İstanbul’da ilk ve tek uluslarlarası özel okul olarak öne çıktığını söyledi.

TÜRK ÖĞRENCİLERE ÇİFT DİPLOMA ŞANSI

The British International School İstanbul’un Okul Öncesi ve İlkokul Direktörü Richard I'Anson da konuşmasında, uluslararası kalite ve tecrübesi ile bu yıl eğitim vermeye başlayacak olan yeni okulda, karma müfredat programının öncelikle ilk kademe yaş grubu ile başlayacağını söyledi. Richard I'Anson, sonraki yıllarda ortaokul ve lise kademelerinin de açılacağı okulda, Türk öğrencilerinin eğitimlerini bir üst kademede sürdüreceklerini belirtti. Richard I'Anson, sözlerine şöyle devam etti:

“İlk kademe eğitimiyle Eylül 2017’de öğrencilerini ağırlayacak olan okulumuz, lisede sunulacak çift diploma programına altyapı hazırlamayı hedefliyor. Yeni okulumuzun öğrencileri, lise döneminde IB Diploma Programı’na (International Baccalaureate Diplomma Programme) katılmayı tercih ettiği takdirde, MEB’in Lise Diploması’nın yanı sıra, IB Diploması da alarak çift diplomanın sahibi olacaklar.”

TÜRK-İNGİLİZ KARMA MÜFREDATI UYGULANACAK

Richard I'Anson’ın verdiği bilgiye göre, Türk öğrenciler için açılan yeni okulda, 3-5 yaş arası çocuklar için uygulanacak eğitimlerde, İngiltere'nin Temel Öğretim Aşama Programı (Early Years Foundation Stage) referans alınarak hazırlanan özgünleştirilmiş bir program uygulanacak. İlkokul ve daha üst kademelerdeki öğrenciler için de yine İngiliz Ulusal Müfredatı (British National Curriculum) ile Türk Müfredatı referans alınarak hazırlanmış Türk-İngiliz Karma Müfredatı kapsamında eğitim verilecek. Richard I'Anson, şunları söyledi:

“İlgili Türk müfredatının gerektirdiği sınavlara yönelik (güncel müfredatta yer alan TEOG, YGS ve LYS sınavları) güçlü alt yapı kazanılmasına ek olarak okulumuzda IGCSE’den (Uluslararası Ortaöğretim Genel Sertifikası) ve Uluslararası Bakalorya Diploma Programı’na (International Baccalaureate) kadar, öğrencilerimiz için mükemmel düzeyde Türk-İngiliz Karma Müfredatı’ndan oluşan, uluslararası standartlarda eğitim programları sunulacaktır.”