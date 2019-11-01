Tiyatro oyunları çocukların hayal dünyasını geliştiriyor
Her çocuk değerli ve özeldir. Bunu bilen anne ve babalar çocuklarının gözünde tam bir kahraman rolündedir. Birlikte yapılan her etkinlik onlar için büyük önem kazanır. Tiyatro ise büyülü bir dünyaya yolculuktur. Üstelik çocuğun sağlıklı psikososyal gelişiminde tiyatronun yeri yadsınamaz.
Çocuklar anne veya babalarıyla tiyatroya gittiklerinde özel bir bağ kurarlar. Bu diğer etkinliklere benzemez. Oyun salonlarına veya bir hamburger menü yemeye gitmekten daha başkadır. Tiyatro oyunlarını izlerken, sesler, sahne dekoru, oyuncular, kostümler büyüler çocukları onlara kendini özel hissettirir.
Çocuğunuzla geçirdiğiniz zamanları unutulmaz ve değerli kılmak istiyorsanız birbirinden farklı ve öğretici tiyatro oyunlarından birini seçmeye ne dersiniz?
Harika Kanatlar Çocuk Müzikali: Jett, Dizzy, Donnie, Jimbo ve sürpriz karakterle maceralı bir gösteri
Jule Vernes’in Büyük Eseri: 80 Günde Devr-i Alem
Red Kit ve Daltonlar, Taş Devri Maceraları ve daha birçok oyun yakala.co’da!
Bu oyunlarla çocuklar hayatlarına çok şey katacaklar bir kere kendine güvenleri gelişecek, empati yetenekleri artacak, tiyatroda sergilenen oyunlarla çocuklar gözlem yapmayı öğrenecek, çocuklar duygu ve düşüncelerini daha akıcı bir dille ve daha etkin bir şekilde ifade edebileceklerdir.
Çocuklar, sınav ve yarış halinde geçen hayatlarına sanatın iyileştirici ve sihirli dünyası ile tanıştığında, kötü davranışlardan uzaklaşır ve hiç unutamayacağı anlara bir yenisini ekler.
Birçok güzel etkiyi birden barındıran tiyatronun çocuklar üzerindeki pozitif etkisi saymakla bitmez. Daha da önemlisi, tiyatro ile çocuklar arasındaki bu pozitif ilişki zamanla topluma da yansır ve yukarıda saydığımız tüm olumlu özellikleri davranış haline getiren bireylerin sayısı toplumda artış gösterir.
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