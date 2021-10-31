Titreme neden olur, neyin belirtisidir? Kas titremesi ve üşütme titremesi neyin habercisidir?

Vücutta meydana gelen zamansız ve nedeni bilinmeyen titremelere esansiyonel tremor adı verilir. Vücut genelinde hemen hemen en sık gerçekleşen bir hareket bozukluğudur. Yazı yazarken, bardak tutarken, kaşık tutarken ya da kollar tamamen hareketsiz kaldığında meydana gelmektedir. Vücutta gözlemlenen titremeler en çok ellerde meydana gelmektedir. Ellerin hemen ardından baş, bacaklar, boyun, gövde ve ses tellerinde ortaya çıkmaktadır. Her titremenin bir hastalık belirtisi olmadığı unutulmamalıdır.



Titreme Neden Olur?



Heyecan, öfke, korku gibi ani durum değişikliklerinde gözlemlenen el titremesi tıpta normal olarak kabul edilir. Fakat titremeler serbest ve rahat bir konumda meydana geliyor ise, herhangi bir hastalığın belirtisinden bahsetmek mümkündür. Özellikle kan şekerinde meydana gelen düşüş, ellerde titremeye sebep olmaktadır. Yemek yedikten yaklaşık 2 - 3 saat sonra meydana gelen el titremeleri insülin direncine bağlı olarak gelişen bir belirtidir. Bu belirtilerin yanı sıra baş dönmesi, uyku hali, halsizlik de gözlemlenen diğer belirtiler içerisindedir. Hipertansiyon, ateroskleroz ve obezite gibi pek çok hastalığın habercisi olabileceğinden dolayı tedavi altına alınması son derece önemlidir.



El titremelerinin oluşumuna neden olan durumlardan bir tanesi de aşırı derecede alkol tüketimidir. Karaciğer hasarları, kalp ve dolaşım bozuklukları, pankreas kanseri, mide kanseri, gırtlak kanseri gibi çoğu hastalığın ana nedenlerinden bir tanesi fazla alkol tüketimidir. Bu nedenle çok fazla alkol tüketen insanlarda alkol tüketimine bağlı olarak el titremesi gözlemleniyorsa bir an önce tedavi görmeleri son derece önemlidir.



Vücutta gözlemlenen değerlerin düşüklükleri de metabolizmanın işleyişini değiştireceğinden dolayı titremelere sebep olabilmektedir. B12 vitamin eksikliği titreme oluşumlarında ana nedenlerden birisidir. Vücut içerisinde eritrosit üretimi, DNA sentezi, sinir dokusu yenilenmesi gibi pek çok görevi vardır. Bu nedenle eksikliği, mutlaka tedavi edilmesi gereken bir durumdur.



Titreme Neyin Belirtisidir?



Vücutta gözlemlenen titremeler; yorgunluk, stres, B12 vitamin eksikliği, kan şekeri düşüklüğü, fazla kafein tüketimi, heyecan, korku, öfke, tiroit fonksiyon bozukluğu, insülin direnci, parkinson hastalığı, multipl skleroz gibi pek çok problemin belirtisi olabilmektedir. Titremelerin nedeni tam olarak bilinmemektedir.



Kas Titremesi ve Üşüme Titremesi Neyin Habercisidir?



Vücutta meydana gelen titremeler pek çok durumun habercisi olabilmektedir. Kaslarda meydana gelen titremeler çoğunlukla yoğun egzersiz yapan kişilerde gözlemlenirken, korku, heyecan ve öfke anlarında da kaslarda titremeler meydana gelebilmektedir. Çoğunlukla korkulacak bir durum olmamakla beraber yine de bir uzmana danışmak sağlığınız için faydalı olacaktır.



Üşüme; grip, soğuk algınlığı, zatürre, bronşit gibi rahatsızlıklar kişilerin bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur. Bağışıklık sisteminde meydana gelen bu durum sonucunda metabolizma, vücutta oluşan enfeksiyonlara karşı tepki oluşturur. Metabolizma, vücuda giren mikroplarla savaşırken, kişilerde ateş yükselmesi, üşüme, üşümeye bağlı olarak da titreme gibi tepkiler meydana getirir. Bu durum vücudun savaştığını ve bağışıklık sisteminin sorunu çözmeye çalıştığını gösterir. Bu durumlarda korkulacak tek nokta ise ateşin 39 derece üzerine çıkmasıdır. Kişilerde gözlemlenen yüksek ateş beyin fonksiyonlarına zarar verebileceğinden dolayı derhal kontrol altına alınmalıdır. En kısa sürede uzman hekime gidilmeli ve hastalığa yönelik tedavi uygulanmalıdır. Tedavi sonrasında ateş düşecek ve titreme geçecektir.