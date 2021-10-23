Tek yumurta ikizi nasıl, ne zaman belli olur, kimlerde görülür?

Çoğul gebelikler, birden fazla yumurta hücresinin döllenip gelişmeye başlaması ya da tek yumurta hücresinin döllenme sonrasında iki veya daha fazla eşit hücreye bölünmesi ve ayrı ayrı embriyolar halinde gelişmeye devam etmesiyle oluşan gebeliklerdir. Tek yumurta ve çift yumurta ikizlerinin farklarını az çok biliyoruz. Peki birbirlerine benzerliklerini şaşkınlıkla karşıladığımız tek yumurta ikizi nasıl olur merak ediyor musunuz? İşte tek yumurta ikizi ile ilgili detaylar...

Tek yumurta ikizi nasıl olur?

Tek yumurta ikizinde, tek bir sperm tarafından olan döllenme sonucunda bir adet zigot oluşur. Oluşan bu zigot iki farklı embriyoya bölünür. Yani tek yumurta içerisinde iki ayrı embriyo olur. Bu iki embriyo aynı rahimi paylaşırlar. Bunun sonucunda rahim içerisinde özdeş ikizler oluşmaktadır.

Tek yumurta ikizi ne zaman belli olur?

Çoğul gebeliklerin gebelik takibi sırasında en önemli basamak koryonisitenin saptanması olup ikiz gebeliğin monokoryonik (tek plasenta) veya dikoryonik (iki plasenta) olması farklı riskler taşır. Dolayısıyla ikiz bir gebeyle karşılaşıldığında öncelikli konu koryonisitenin doğru olarak belirlenmesidir. Gebeliğin başında koryonisitenin tespiti net bir şekilde yapılmalıdır. Koryonisitenin ultrasonla en iyi tespit edileceği zaman gebeliğin 6-10. haftaları arasıdır. Yani gebeliğin 6-10. haftaları arasında yapılacak olan ultrason değerlendirmesinde gelişecek olan plasenta sayısı saptanmaktadır.

Tek yumurta ikizi kimlerde görülür?

Tek yumurta ikizlerine sahip olmak genlerle alakalı bir durumdur. Tek yumurta ikizi geni anneden de babanın genlerinden de gelebilir. Baba ikiz ise ya da ikiz bir aileden geliyorsa, baba bu geni kızına veya oğluna aktarabilir. Bunların dışında hiç ikiz geni taşımayan bir annenin de ikiz bebeğinin olması imkansız değildir.