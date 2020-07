Tedavi edilmezse kalp ve damar hastalıklarına yol açabiliyor

Polikistik over sendromunun tanısının ultrason, hormon ve kan testleriyle konulabildiğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağır Ağır, “Polikistik Over Sendromu, diğer hastalıklarda olduğu gibi ilaç tedavisi ile tamamen iyileşmez. Polikistik over sendromu temelde; adet düzensizliği, tüylenme, kıllanma, kilo artışı ve insülin direnci gibi bulgularla kendini gösterir. Kısırlık ve sivilce gibi farklı bulguları da mevcuttur.

Polikistik over sendromu olan hastalar bütün bu belirtileri yaşamayabilir. Her hastanın kendine göre farklı şikayet ve semptomları olabilir. Ayrıca bu belirtiler polikistik over dışında başka hastalıklarda da görülebileceğinden, bu belirtilere sahip herkes kesin polikistik over sendromu' dur diyemeyiz.

Polikistik over sendromunun tedavi planını, hastalarda görülen semptomlara göre düzenliyoruz. Hastalarda görülen belirtileri göz önünde bulundurarak, buna özel tedaviler uyguluyoruz. Kilo ve insülin direnci artışı belirtisi olan hastaya farklı, kısırlık ya da adet düzensizliği olan hastaya farklı tedaviler uyguluyoruz.” dedi.

Kilo vermek kısır döngüyü kırabilir

Polikistik over sendromunda kısır bir döngünün oluştuğunu ve bu süreçten çıkılabileceğine dikkat çeken Meriç Çağrı Ağır, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Adet düzensizliği ve insülin direnci sorunları, polikistik overli hastalarda, kilo artışını tetikliyor. Kilo artışı da aynı şekilde adet düzensizliğini tetikliyor. Hasta bu süreçte kısır bir döngüye giriyor. Bu kısır döngüyü kırmak için kilo vermek oldukça önemlidir.

Polikistik over tanısı konan bireylerde, tedavinin ilk aşaması hastanın yaşam stilini değiştirmektir. Diyet, egzersiz uygulamaları ile kilo vermek, polikistik overli hastaların tedavisi için önemli bir aşamadır. Kilo vermeyi başarabilen hastalar, polikistik over sendromundan kaynaklanan şikayetlerin büyük bir kısmından kurtuluyor.” dedi.

Hastalar en fazla tüylenme ve sivilce artışından şikayetçi

Polistik overli hastaların en fazla tüylenme ve sivilce artışından şikayetlendiklerini söyleyen Ağır, “Androjen hormonunun etkisiyle hastalarda tüylenme, kıllanma artışı ve sivilcelenmeyi çok sık görüyoruz. Tüylenme ve sivilcelenme şikayetlerini, lazer ve hormonal tedavilerle sonlandırarak, hastanın yaşam kalitesini artırabiliyoruz.” dedi.

Polistik over sendromu bulunan hastaların gebe kalıp kalamayacağı konusunda konuşan Ağır, “Polikistik over sendromlu hastaları, “kısır hasta” olarak ifade etmiyoruz. Bu sendroma sahip olan hastalar, daha geç hamile kalan hastalardır ve eğer normal yolla hamile kalamazlar ise tüp bebek ve diğer yardımcı üreme tekniklerinden en fazla fayda gören hastalar oluyorlar.” diye ifade etti.

Kalp ve damar hastalıkları riski oluşabilir

Polikistik over sendromu yaşayan bireylerin tedavilerinin belirtilere göre değişebildiğine vurgu yapan Ağır, şunları söyledi: “Adet düzensizliği varsa doğum kontrol hapları, tüylenme ve kıllanma artışı, kilo ve insülin direnci problemi varsa, bu belirtiler doğrultusunda ilaç tedavisi uyguluyoruz. Temelde bu belirtilerin, ilaç tedavisi ile birlikte ortadan kalkması beklenir.

Polikistik overli hastaların, kilo artışı ya da insülin direnci problemleri tedavi edilmezse, ilerleyen yaşlarda kalp ve damar hastalıkları açısından riskli gruba dahil olabiliyorlar.

Adet düzensizliği şikayetlerinden kaynaklı uzun süre adet göremeyen hastalar ise rahim kanseri açısından yüksek risk gurubuna girmiş oluyor. Adet göremeyen hastalarda ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisi sayesinde hastanın adet görmesi sağlanıyor.

Adet düzensizliği şikayeti görülen hastalarda ilaç tedavisi, sayesinde hem o günün konforunu sağlamış oluyoruz hem de uzun vadede belki de bu hastaların rahim kanseri olmalarının önüne geçmiş oluyoruz.

Polikistik over sendromu olan hastaların insülin direncini kırılması, yaşam tarzının değiştirilmesi sonucunda kilo vermesini sağlayarak kısa vadede yaşam kalitesini artırmış, uzun vadede ise kalp ve damar hastalıklarına karşı korumuş oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Hayat boyu devam eder mi?

Polikistik over sendromunun ne zamana kadar devam edeceği konusuna da değinen Op. Dr. Meriç Çağır Ağır, “Eğer bir hastaya polikistik over tanısı konmuş ise, bu sendrom dönem dönem artan veya azalan şikayetlerle hayat boyu kalıcı olacaktır. Bu süreç menopoza kadar devam etmektedir. Genellikle menopoz sonrasında polikistik over sendromu şikayetleri azalabilmektedir.” diye konuştu.