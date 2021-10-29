Tatlı İsimleri Listesi - En Çok Sevilen Tatlıların Türkçe Ve İngilizce İsimleri İle Anlamları

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok sevilen 5 tatlı ve İngilizce isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Dondurma - Ice Cream

2- Havuçlu Kek - Carrot Cake

3- Kremalı Pasta - Cream Puff

4- Puding - Brown Betty

5- Lokma - Donut

En Çok Sevilen Tatlıların Türkçe ve İngilizce İsimleri

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok tercih edilen tatlıların başında şerbetli tatlılar geliyor. Bunun dışında Türk ve Avrupa mutfağında sütle, çikolatayla ve dondurmayla hazırlanan farklı tatlı çeşitleri de bulunuyor.

Sütlü Tatlıların Türkçe ve İngilizce İsimleri

1- Kazandibi:

Bazı Türk tatlılarının direkt olarak İngilizcede bir karşılığı yoktur. Kazandibi de İngilizce ve diğer dillerde karşılığı olmayan tatlıların başında geliyor. Amerikalılar ve İngilizler kazandibi tatlısı için 'pudding with a caramel base'' ya da ''white pudding with blackened surface'' diyor.

2- Sütlaç:

Sütlacın da İngilizcede iki karşılığı var. 1- Rice Pudding 2- Milk Pudding with rice

3- Güllaç:

İngilizce konuşulan ülkelerde güllaç için ''rice wafers stuffed with nuts'' kelimesi kullanılıyor.

4- Muhallebi:

Muhallebi de birden fazla karşılığı olan tatlılar arasında yer alıyor.

1- Tapioca Pudding

2- Blancmange

3- Custard

5- Tavuk Göğsü:

İngilizcede hem ''Chicken Breast Pudding'' hem de ''white pudding'' tavuk göğsü anlamına gelir.

6- Keşkül:

A milk puding with coconut, Hindistan cevizi ile hazırlanmış sütlü puding anlamına gelir. Başta Amerika ve İngiltere olmak üzere İngilizce konuşulan tüm ülkelerde keşkül için a milk puding with coconut kelimesi kullanılır.

Şerbetli Tatlıların Türkçe ve İngilizce İsimleri

Şerbetli tatlıların İngilizce karşılığı necraret dessert'tir. En çok sevilen ve tüketilen şerbetli tatlılar ise şu şekilde sıralanabilir:

1- Ayva Tatlısı - Oven Baked Quince in Thick Syrup

2- Baklava - Sweet Pastry with Nuts / Baklawa

3- İrmik Tatlısı - Semolina Dessert

4- Şekerpare - Baked soft pastry dipped in thick syrup

Not: Bazı ülkelerde şekerpare için '' Dry Turkish Switheet'' kelimesi kullanılır. Dry Turkish Switheet'in Türkçe karşılığı kuru Türk tatlısıdır.

5- Şöbiyet - Multiflaked pastry with cream and pistachio filling

6- Revani - Baked semolina

7- Tel Kadayıf - Shredded wheat in syrup

Pudinglerin Türkçe ve İngilizce İsimleri

1- Muzlu Puding - Bananas Pudding

2- Çilekli Puding - Strawberry Pudding

3- Kakaolu Puding - Cacao Pudding

4- Vanilyalı Puding - Vanilla Pudding

5- Fıstıklı Puding - Pistachio Pudding

Çikolatalı Tatlıların Türkçe ve İngilizce İsimleri

1- Sufle - Souffle

2- Çikolatalı Pasta - Devils Food Cake

3- Islak Kek - Browni

4- Piramit Pasta - Mozaic Cake

5- Supangle - Chocolate Pudding

6- Profiterol - Profiterole

7- Çikolatalı Turta - Chocolate Tart

Diğer Tatlıların Türkçe ve İngilizce İsimleri

1- Elmalı Kurabiye - Cookie with apples

2- Milföy Kruvasan - Napoleon Croissant

3- Çilekli jöle - Jello with strawberry

4- Manolya tatlısı - Magnolia

5- Trileçe - Tres Leches