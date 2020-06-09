T3 - T4 Tiroid nedir? T3 - T4 Tiroid değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Tiroid bir iç salgı bezidir. Salgıladığı T3 ve T4 hormonlarıyla vücudun enerji kullandığı hızı kontrol etmeye yardımcı olur. Yetişkinlerde T4’ün 5.0-12 μg / dL, T3’ün 80-190 μg / dL referans değerleri arasında olması gerekiyor. Hormonların salgılanması referans değerlerin dışında oluşmasında vücudun dengesi bozuluyor. Guatr, tiroid hastalıkları ve kanseri, hamilelikte döneminde bebeklerde zeka geriliği oluşabiliyor. Tiroid fonksiyonu testi yaptırarak, durumunuzu öğrenip, ilaç, iyot ve beslenme programıyla tedavi olabilirsiniz.

T3 - T4 Tiroid nedir?

Tiroid, boyun bölgesinde bulunan ve yaklaşık 5 cm uzunluğunda bulunan bir iç salgı bezidir. Endokrin sistemin bir parçası olup, görevi hormonlar üretmektir. T3 (Triiodotironin) ve T4 (Tiroksin) hormonlarını üretiyor. Üretilen bu hormonlar kan dolaşım sistemine katılarak, hücrelerin aktivitelerine yön veriyorlar.

T4, %80 oranında daha fazla salgılanan ana hormondur. 4 iyot atomu içeriyor. T3 ise daha az salgılanıyor. T4 hormonu hücrelere girmiyor. Hücrelere giren ve etkili olan hormon T3’dür. T4, bazı dokularda etkilerini gösterebilmek için bir iyot atomunun ayrılmasıyla T3 hormonuna dönüşebiliyor.

T3 ve T4 hormonları bazı proteinlere bağlanarak dolaştıklarından total T4 ve total T3 olarak adlandırılıyorlar. T3 ve T4 hormonlarının çok azı kanda hiçbir proteine bağlanmadan serbest olarak bulunuyorlar. Bunlara da serbest T3 ve serbest T4 hormonları denir. Serbest ve total hormonlar bir denge halinde bulunuyorlar.

T3 ve T4 hormonlarının yetersiz üretilmesine hipotiroidi deniliyor. Hipotirodi durumunda kilo alma, depresyon ve enerji eksikliği gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu hormonların normal değerlerin üstünde üretilmesine hipertiroidi adı veriliyor. Bu durumda da kilo verme, titremeler, yüksek anksiyete seviyesi ve kendinizi çok iyi hissetme gibi olguları yaşıyorsunuz.

T3 - T4 Tiroid değeri kaç olmalıdır?

Tiroid bezinin çalışma durumunu en iyi yansıtan testler serbest tiroid hormonlarıdır. Tiroid fonksiyonel kan testiyle hormonların değerleri ölçülüyor. Yetişkin insanlarda T3 normal değeri aralığı 2.5-5 pg/ml, T4 ise 0.6-1 ng/dl olarak kabul ediliyor.

T3 - T4 Tiroid düşüklüğü nedenleri;

- Genetik,

- Mikroplar,

- Yaşlanma,

- İyot eksikliği/fazlalığı,

- Kullanılan ilaçların yan etkisi,

- Hashimoto Hastalığı T3 ve T4 hormonlarının az üretilmesine yol açabiliyorlar.

T3 - T4 Tiroid düşüklüğü belirtileri;

- Depresyon,

- Kilo alma ve alınan kiloyu verememe,

- Saç dökülmesi,

- Kabızlık,

- Soğuğa karşı aşırı duyarlı olma,

- Ödem,

- Adet düzensizliği, adet kanamalarının şiddetli olması,

- Guatr hastalığı, tiroid bezinin küçülmesi,

- Kolay yorulma, halsizlik, yorgunluk, hareketlerde yavaşlama,

- Hafıza problemleri,

- Terlemenin azalması, üşüme hissi,

- İştah kaybı,

- Kısırlık,

- Ses değişikliği, işitme kaybı, kekemelik,

- Cinsel istek kaybı,

- Kalp hızı ve nabız sayısında azalma,

- El bileğinde sinir sıkışması ve ağrı.

T3 - T4 Tiroid yüksekliği nedenleri;

- Graves hastalığı, toksik nodüler guatr,

- İlaçlar (kanser,lityum ilaçları gibi),

- Tiroid iltihabı, tiroid kanseri, hipofiz adenomu,

- Hcg hormonunun yüksek olması T3-T4 hormonlarının yüksek salınmasına yol açabiliyor.

T3 - T4 Tiroid yüksekliği belirtileri;

- Guatr,

- Hareketli olma, huzursuzluk, yorgunluk, sinirlilik, kolay heyecanlanma ve öfkelenme, güçsüzlük,

- Hızlı ve düzensiz kalp atımı,

- Güçsüzlük, ellerde titreme, saç dökülmesi,

- Canlı bakışlar, göz bebeklerinde büyüme, göz kapaklarında çekilme,

- Uykusuzluk, dikkat bozukluğu, iştah artışı,

- Derinin sıcak ve nemli olması,

- İshal,

- Susama, ağız kuruluğu,

- Sık idrara çıkma,

- Adetlerde azalma/kesilme, cinsel istekte azalma, sperm sayısında azalma, erkeklerde meme büyümesi,

- Kemik erimesi, kaslarda güçsüzlük.