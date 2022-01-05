Süt sıtması nedir, neden olur? Süt sıtması belirtileri ve tedavisi

Özellikle yeni anneler için emzirme sorunları arasında en yaygın olanı, bir çeşit göğüs iltihabı olan “mastit” ya da halk arasında bilinen adı ile “süt sıtması”dır. Emzirme dönemlerinin acılı bir deneyime dönüşmemesi için sizlere süt sıtması nedir, neden olur ve nasıl geçer gibi soruların yanıtlarını paylaşmaya çalışacağız. İşte süt sıtması belirtileri ve hakkında detaylı bilgiler...

Süt sıtması (mastit) nedir?

Süt verme dönemindeki kadınların memesinde oluşan enfeksiyona “Laktasyon Mastiti” veya “Puerperal Mastit” denir. Mastit ya da süt sıtması, emziren annelerde göğsün bir bölümünde süt kalması ya da göğüs kanallarının tıkanması nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonel bir rahatsızlıktır.

Mastit çoğunlukla doğumu takiben birkaç haftanın içinde görülmekle beraber emzirmenin herhangi bir döneminde de görülebilir (ilk 40 gün içinde olursa buna lohusa mastiti denir).

Süt sıtması neden olur?

Göğüslerde süt birikimi nedeniyle oluşan süt sıtması, göğsünüzü tamamen boşaltmadığınızda da oluşabilir. Tıkanıklığı önlemek için göğsünüzde süt birikmesine engel olmanız önemlidir. Bu nedenle emzirmediğiniz dönemlerde de sütü sağmanız süt sıtmasını engelleyici olacaktır.

Mastitin en önemli nedenlerinden biri kötü emzirme tekniğidir.

Süt sıtması belirtileri

Mastit genellikle doğumdan sonra tek taraflı olarak memenin kızarması, ısınması ve şişmesi şeklinde kendini gösterir.

Koltuk altı bezlerinde şişme, halsizlik ve yüksek ateş görülebilir.

Erken dönemde: Ağrı, kızarıklık, bölgesel sıcaklık artışı, sertlik

İleri dönemde: Vücut ateşinin yükselmesi, aşırı yorgunluk gibi belirtiler görülebilir. Bu tür belirtiler görüldüğünde derhal doktora başvurmalıdır.

Süt sıtması tedavisi

Emzirmeden önce memeye masaj yapılması ve ılık ıslak kompresler uygulanması süt kanallarının açılmasına yardım edecektir. Meme enfeksiyonunun gerilemesi için memede süt birikmemesi çok önemlidir. Bunun için eğer mastitli memeden gelen sütün rengi çok bulanıksa, sütün rengi normale gelene kadar pompa aracılığıyla boşaltılması, emzirilmemesi ve sütün birikmesinin önlenmesi önerilir. Ayrıca diğer memenin de emzirilmesi veya boşaltılması unutulmamalıdır. Memedeki çatlaklar ve yaralar enfeksiyon ihtimalini artırır. Bu tür yaraların uygun ilaçlarla tedavi edilmesi gerekir.