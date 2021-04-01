Sukulent nedir, nasıl çoğaltılır? Evde sukulent yetiştirmenin tüyoları

Sukulent nedir?

Sukulent, kaktüs ailesine ait bir bitki türüdür. Evde bakımı son derece kolaydır. Sukulent neredeyse her ortamda kolaylıkla yetiştirilebilir. Su tutma özelliği sayesinde sayesinde uzun süre susuzluğa dayanabilir, 15-20 gün susuz yaşayabilirler. Bakımı zahmet gerektirmez. Hatta bazıları çok güzel çiçekler açıyor.

Sukulent nasıl yetiştirilir?

Sukulentler, kurak bölgelerde de yetişirler. Bu nedenle az çeşidin yetişebileceği bahçeler, sıcak ve güneşli alanlar için mükemmel bir seçenektir. Yapraklarında, gövdelerinde veya köklerinde, kurak dönemlerde kendilerine yetecek kadar su depolayabilen bir yapıya sahiptirler.

Bu şık ve dekoratif bitkiler aşırı sulanmamalıdır. Kış aylarında iki haftada bir sulanması yaz aylarında ise haftada bir sulanması yeterli olacaktır.

Işığı severler, güneş alan yerde kolayca yetişebilirler. Bu nedenle evin kuzeye bakan cephesinde sukulent yetiştirmek pek de iyi bir fikir olmayabilir.

Çok büyük bitkiler olmadıkları için küçük saksılarda rahatlıkla yetişebilirler. Sukulent yetiştirmek için büyük saksı almamaya özen gösterin. Bitkiye göre toprak fazla olduğu zaman sukulentler kurur ve bitkinin kökleri zarar görebilir. Aynı zamanda, saksıyı tamamen doldurmamakta da fayda var. Sukulenti ekerken üstten 1 cm kadar sulama için pay bırakılmalıdır.

Farklı türleri de bulunan sukulentlerle farklı bir bahçe oluşturabilirsiniz. Farklı renkleri, şekilleri ve boyutlarına bahçenizde yer verebilirsiniz. Az bakım gerektirdiği için de uzun süre dayanıklı olacaklardır. Şık bir görünüm ve yabani otların büyümesi engellemek için etrafına da siyah, gri veya beyaz çakıl taşları yerleştirebilirsiniz. Ayrıca yağmur suyu da alacağı için çok fazla sulama yapılmaması gerekir.

Saksı veya bahçede ilginç bir görünüm oluşturmak için çeşitli renk ve türlerini bir araya getirebilirsiniz. Saksı yetiştirmek isterseniz drenaj delikleri olan saksıları tercih edin.

Sukulent nasıl çoğaltılır?

- Sukulenti çoğaltması da en az bakımı kadar kolaydır. Sukulent çoğaltmak için izlemeniz gereken yolları şu şekilde sıralayabiliriz:

- Sukulenti çoğaltacağınız yaprakları diplerinden döndürerek koparın.

- 3-4 gün kuru kâğıt havlu üzerinde bekletin ki koparılan yerlerindeki yaralar iyileşsin.

- Tercihen, Coco Peat olarak bilinen geçirgen hindistancevizi toprağına yaprakları dizin ve spreyleyerek sulayın.

- Yaprakları toprağa ekmeyin, sadece hafifçe bastırarak yerleştirin.

- Direkt güneş almayan aydınlık bir yerde tutun.

- Her gün spreyle toprak ıslanana kadar spreyleyin. Sukulentler suyu havadan alır, bu nedenle diğer çiçekler gibi suyu direkt dökmemeniz gerekir.

- Ana yaprak bir süre sonra kurur ve köklenen yerlerden yeni sukulentler çıkar.