Sukulent bakımı nasıl yapılmalı?

Farklı boyları ve renkleri olan sukulentler susuzluğa dayanıklı bitkiler. Saksıda rahatça yetiştirebileceğiniz sukulent, soğuk havalarda 3-4 hafta bir sulanmalı. Doğrudan güneş ışığını sevmeyen bu güzel bitki aydınlık bir ortamda yetiştirilmeli. Güneş ışığı yaprakların sararmasına neden olabilir. Sukulent çok fazla sulanırsa çürüyebilir. Bu yüzden sularken dikkatli olunmalı.

Evlere farklı bir hava katan sukulent, yapraklarını veya köklerini ayırarak çoğaltabilirsiniz. Yapraklarından çoğaltmak için güzel ve sağlam bir yaprağı gövdeden ayırıp 2-3 gün kağıt havlu üzerinde bekletin. Daha sonra bir saksıya toprağı doldurun. Ardından kopardığınız yaprağı yatay şekilde ve hafifçe bastırarak toprağın üzerine bırakın. Düzenli olarak iki günde bir yaprakları hafifçe ıslatın. Yapraklar filizlenip yeteri kadar büyüyünce farklı saksıya ekebilirsiniz.

Sukulenti kolayca farklı bir saksıya ekebilirsiniz. Ancak bitkinin boyuna göre saksı seçimine dikkat edin. Ayrıca ekerken Hindistan cevizi toprağını da tercih edebilirsiniz. Saksıyı toprakla doldurup bitkiyi yerleştirin. Haftada bir defa az miktarda sulayın. Aydınlık bir ortama yerleştirirseniz güzel bir şekilde gelişimini sağlayabilirsiniz.