Sperm testi nedir, nasıl verilir? Sperm testi yaptırırken dikkat edilmesi gerekenler

Sperm testi genellikle erkeklerde sperm kalitesini ve sayısını ölçmek için yaptırılır. Rutin bir sperm testi şunları içermelidir: semenin fiziksel özellikleri (renk, koku, pH, viskozite ve sıvılaşma), hacim, konsantrasyon, morfoloji, sperm hareketliliği ve ilerlemesi. Peki sperm testi nedir, nasıl yapılır? İşte Sperm testi verirken dikkat edilmesi gerekenler...

Sperm testi nedir?

Sperm test sistemlerinin kalite kontrolü ve validasyonu ile deneyimli teknisyenler tarafından androloji laboratuvarlarında yapılması gereken karmaşık bir testtir.

Sperm testi nasıl verilir?

Meni toplama yöntemleri arasında mastürbasyon , prezervatif toplama ve epididimal yer alır.çıkarma. Ejakülatın bir kısmı kaybolabileceğinden, bakteriyel kontaminasyon meydana gelebileceğinden veya asidik vajinal pH sperm motilitesi için zararlı olabileceğinden numune asla cinsel birleşme yoluyla alınmamalıdır.

Sperm testi vermeden önce nelere dikkat edilmeli?

Sprem testi öncesinde için optimal cinsel perhiz süresi 2 ila 7 gündür. Semen örneği almanın en yaygın yolu mastürbasyondur ve bunu elde etmek için en iyi yer, nakliye sırasında bazı spermatozoalar için öldürücü olabilecek sıcaklık değişikliklerinden kaçınmak için analizin yapılacağı kliniktir. Numune alındıktan sonra direkt olarak steril bir plastik kap içine konulmalı (bunlarda kayganlaştırıcı veya spermisid gibi kimyasal maddeler bulunduğundan numuneye zarar verebilecek kimyasal maddeler asla konvansiyonel bir koruyucuda kullanılmamalıdır) ve incelenmek üzere kliniğe teslim edilmelidir. bir saat içinde.

Retrograd ejakülasyon, nörolojik yaralanma veya psikolojik inhibisyon gibi özel bir edinmenin gerekli olduğu bazı durumlar vardır. Duruma göre özel koruyucular, elektro-stimülasyon, vibro-stimülasyon gibi farklı yöntemler kullanılabilir.

Sperm testi ne zaman yaptırılır?

Sperm testi yaptırırken doğru bir sonuç elde etmek için, aralarında 7 gün ila 3 ay arayla en az iki, tercihen üç ayrı seminal analiz yapılması gerekir.