Soğan suyu ile saç nasıl uzatılır?

Soğanın içerisinde bulunan bileşenler saçın uzamasını ve daha hacimli olmasını sağlıyor. Soğan suyu ile hazırlayabileceğiniz saç bakımlarına geçmeden önce soğan suyunun saçlarınıza olan faydalarına bir bakalım.

SOĞAN SUYUNUN SAÇ İÇİN FAYDALARI NELERDİR?

• Zengin sülfür içeriği saç köklerinin beslenmesine yardımcı olur. Sülfür saç köklerinin yenilenmesi için gereklidir.

• Zengin sülfür içeriği ayrıca saçların incelmesini ve kırılmasını azaltır.

• İçerisindeki demir ve kükürt saç derisindeki kan dolaşımını arttırır. Artan kan dolaşımı ise saçın çok daha hızlı uzamasını sağlar.

• İçerdiği antioksidanlar saçın erken beyazlamasını önler. Saçlarınız daha geç beyazlar.

• Soğanın zengin antibakteriyel özellikleri saç derinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Soğan suyunun mantar, egzama gibi saç derisi hastalıklarını ortadan kaldırma özelliği bulunur.

• Soğan suyu kafa derinizi uyarır ve kan dolaşımını hızlandırır.

SOĞAN SUYU NASIL HAZIRLANIR?

1 litre suyu kaynatın.

Dört adet soğanın kabuğunu soyun ve kaynayan suya ekleyin.

10 dakika demlenmesini bekleyin.

Soğan suyunu yıkadığınız saçlarınızı durulamak için kullanabilirsiniz. Soğan suyu kendi başına da çok etkili bir yöntem olsa da sizin için soğan suyu ile hazırlayabileceğiniz birkaç saç bakım karışımı listeledik.

1.SAÇ UZATMAK İÇİN ZEYTİNYAĞI VE SOĞAN SUYU KARIŞIMI

Zeytinyağı kepek oluşumunu önlerken soğan suyu saçın kolay uzamasını sağlar, saçlarınızın ipeksi bir parlaklık kazanmasına yardımcı olur.

Hazırlanışı:



1. 3 yemek kaşığı zeytinyağını ve bir bardak soğan suyunu homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

2. Bu karışımı saç diplerinize uygulayın ve saç derinize dairesel hareketlerle hafifçe masaj yapın.

3. Yağlı karışımı 2 saat kadar saçınızda bekletin.

4. Ardından saçınızı şampuanla yıkayın.

2. HİNT YAĞI VE SOĞAN SUYU KARIŞIMI

Hint yağı, saçlarınızın kalınlaşmasına ve güçlenmesine yardımcı olur. Hint yağı ve soğan suyunun birlikte kullanımı saç dökülmesinde azalma ve saç hacminde artış sağlar.

Hazırlanışı



• 2 yemek kaşığı Hint yağını ve bir çay bardağı suyunu karıştırın.

• Karışımı saç derinize uygulayıp dairesel hareketlerle masaj yapın.

• Yağı saçınızda 1 saat bekletin.

• Saçınızdaki karışımı şampuanla temizleyin.

3. BAL VE SOĞAN SUYU KARIŞIMI

Bal, saçınız ve cildiniz için en doğal nemlendiricilerden biridir. Soğan suyu ve balın birlikte kullanımı saçların nemlenmesini ve sağlıklı kalmasını sağlarken saçın daha hızlı uzamasına yardımcı olur.

Hazırlanışı



• Bir çay bardağı soğan suyunu ve bir yemek kaşığı balı pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın.

• Hazırladığınız karışımı saç derinize uygulayın.

• Karışımı saçınızda yarım saat bekletip şampuanla yıkayın.