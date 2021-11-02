Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri ve tedavisi

Birçok doktor ve sağlık uzmanı, sızdıran bağırsak sendromunu (LGS) teşhis edilebilir bir durum olarak kabul etmez. Bununla birlikte, mevcut bilimsel kanıtlar, sızdıran bağırsakların bir dizi tıbbi duruma katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Bu yazımızda Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedir, nasıl anlaşılır sorularının yanıtlarını paylaşıyor ve sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri sıralıyoruz.

Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedir?

Mide ve ince bağırsaktaki sindirim enzimleri, yiyecek ve içeceklerdeki besinleri vücudun enerji, büyüme ve onarım için kullandığı daha küçük moleküllere ayırır.

Bağırsaklar ayrıca vücudu zararlı bakteri ve toksinlerden korumada önemli bir rol oynar.

Bağırsak duvarlarındaki sıkı açıklıklar, zararlı maddeleri içeride tutarken su ve besinlerin kan dolaşımına geçmesine izin verir. Sızdıran bağırsak sendromunda bu açıklıklar daha da genişler ve gıda parçacıklarının, bakterilerin ve toksinlerin doğrudan kan dolaşımına girmesine izin verir.

Bağırsaklar ayrıca bağırsak mikrobiyotası adı verilen çok çeşitli bakterilere de ev sahipliği yapar. Bu bakteriler sindirime yardımcı olur, bağırsak duvarını korur ve normal bağışıklık fonksiyonunu destekler. LGS, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikleri içerebilir.

Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu hangi hastalıklara yol açar?

Sızdıran bağırsak, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. bu hastalıklardan birkaçınu şu şekilde sıralayabiliriz:

İrritabl bağırsak sendromu (IBS)

Crohn hastalığı

Çölyak hastalığı

Kronik karaciğer hastalığı

Şeker hastalığı

Gıda alerjileri ve hassasiyetleri

Polikistik over sendromu

Sızdıran bağırsak sendromunun bu durumların nedeni mi yoksa semptomu mu olduğu hala net değildir.

Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri

Sızdıran bağırsak, semptomlarının çoğunu diğer sağlık koşullarıyla paylaşır. Bu, doktorların tanımlamasını zorlaştırabilir.

Sızdıran bağırsak, aşağıdaki semptomlara neden olabilir veya katkıda bulunabilir:

Kronik ishal , kabızlık veya şişkinlik

Beslenme eksiklikleri

Tükenmişlik

Baş ağrısı

Bilinç bulanıklığı, konfüzyon

Konsantrasyon zorluğu

Akne , kızarıklık veya egzama gibi cilt problemleri

Eklem ağrısı

Yaygın inflamasyon

Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedenleri ve risk faktörleri

Uzmanlar, sızdıran bağırsak sendromuna neyin neden olduğunu henüz tam olarak bilmiyorlar. Ancak, aşağıda belirttiğimiz gibi çeşitli risk faktörleri bağırsak mikrobiyotasını bozabilir ve artan bağırsak sendromuna katkıda bulunabilir.