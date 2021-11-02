Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri ve tedavisi
Sızdıran bağırsak sendromu, bağırsakların astarını etkileyen bir sindirim durumudur. Sızdıran bağırsak sendromunda, bağırsak duvarlarındaki boşluklar, bakterilerin ve diğer toksinlerin kan dolaşımına geçmesine izin verir. Bu nedenle sızdıran yani geçirgen bağırsak sendromu günlük yaşantıyı derinden etkiler. Peki, Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri ve tedavisi...
Birçok doktor ve sağlık uzmanı, sızdıran bağırsak sendromunu (LGS) teşhis edilebilir bir durum olarak kabul etmez. Bununla birlikte, mevcut bilimsel kanıtlar, sızdıran bağırsakların bir dizi tıbbi duruma katkıda bulunabileceğini düşündürmektedir. Bu yazımızda Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedir, nasıl anlaşılır sorularının yanıtlarını paylaşıyor ve sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilenleri sıralıyoruz.
Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedir?
Mide ve ince bağırsaktaki sindirim enzimleri, yiyecek ve içeceklerdeki besinleri vücudun enerji, büyüme ve onarım için kullandığı daha küçük moleküllere ayırır.
Bağırsaklar ayrıca vücudu zararlı bakteri ve toksinlerden korumada önemli bir rol oynar.
Bağırsak duvarlarındaki sıkı açıklıklar, zararlı maddeleri içeride tutarken su ve besinlerin kan dolaşımına geçmesine izin verir. Sızdıran bağırsak sendromunda bu açıklıklar daha da genişler ve gıda parçacıklarının, bakterilerin ve toksinlerin doğrudan kan dolaşımına girmesine izin verir.
Bağırsaklar ayrıca bağırsak mikrobiyotası adı verilen çok çeşitli bakterilere de ev sahipliği yapar. Bu bakteriler sindirime yardımcı olur, bağırsak duvarını korur ve normal bağışıklık fonksiyonunu destekler. LGS, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikleri içerebilir.
Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu hangi hastalıklara yol açar?
Sızdıran bağırsak, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. bu hastalıklardan birkaçınu şu şekilde sıralayabiliriz:
- İrritabl bağırsak sendromu (IBS)
- Crohn hastalığı
- Çölyak hastalığı
- Kronik karaciğer hastalığı
- Şeker hastalığı
- Gıda alerjileri ve hassasiyetleri
- Polikistik over sendromu
Sızdıran bağırsak sendromunun bu durumların nedeni mi yoksa semptomu mu olduğu hala net değildir.
Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu belirtileri
Sızdıran bağırsak, semptomlarının çoğunu diğer sağlık koşullarıyla paylaşır. Bu, doktorların tanımlamasını zorlaştırabilir.
Sızdıran bağırsak, aşağıdaki semptomlara neden olabilir veya katkıda bulunabilir:
- Kronik ishal , kabızlık veya şişkinlik
- Beslenme eksiklikleri
- Tükenmişlik
- Baş ağrısı
- Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
- Konsantrasyon zorluğu
- Akne , kızarıklık veya egzama gibi cilt problemleri
- Eklem ağrısı
- Yaygın inflamasyon
Sızdıran (geçirgen) bağırsak sendromu nedenleri ve risk faktörleri
Uzmanlar, sızdıran bağırsak sendromuna neyin neden olduğunu henüz tam olarak bilmiyorlar. Ancak, aşağıda belirttiğimiz gibi çeşitli risk faktörleri bağırsak mikrobiyotasını bozabilir ve artan bağırsak sendromuna katkıda bulunabilir.
- Yetersiz beslenme
- Alkol tüketimi
- Anfeksiyonlar
- Lupus gibi otoimmün bozukluklar
- Şeker hastalığı
- Stres