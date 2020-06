Sıcak havalara dikkat! En çok çocukları ve yaşlıları etkiliyor

Acil Servis Uzmanı Doktor Ünal Tetik, sıcak havalarda yaşanabilecek sağlık problemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin de daha çok görülmeye başlandığını ifade eden Dr. Tetik, “Bakteriler hayatımızın her alanında var, havaların ısınması ile birlikte yemek yaptıktan sonra pişmiş gıdaları dışarıda 1 saatten fazla tutmak doğru değildir, yemek soğuduktan sonra dolaba kaldırılmalıdır, dışarıda uzun süre kalan bu yemeklerde bakteri üremektedir, bunlar vücuda alındığında zehirlenmelere neden olabilir, gıda zehirlenmelerinde kusma ve ishal görülebilir. Gıda zehirlenmelerinde kusma sayıları arttığında acile gitmek gereklidir" ifadelerini kullandı.



"Özellikle konservelere dikkat"



Yemekleri tüketirken ve saklarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini de açıklayan Dr. Ünal Tetik, “Süt ve süt ürünleri ile yapılan gıdalar çok çabuk bozulur, açıkta alınan sütler en az 15 dakika kaynatılmalı. İkinci çabuk bozulan grup; et ve et ürünleridir bunlar da muhakkak dolapta veya dondurucuda bekletilmeli, dolapta 24 saat, buzlukta 6 ay tutulabilir. Tüketebileceğimiz kadar yemek pişirmek en uygun olanıdır, fazla yaptıysak yiyeceğimiz kadarını ısıtmalıyız, ilk 24-48 saatte besin değerini yitirmez, sonra besin değeri azalır” diye konuştu.



Bazen kokmadan da besinlerin bozulabileceğine dikkat çeken Dr. Tetik, “Örneğin bir pastada bozulma başlamışsa bir noktada olur ve o noktaya ulaşıncaya kadar bir koku veya bozuk tat alınmaz ancak bu pastanın bozulduğu gerçeğini değiştirmez. Özellikle paketli ürünlerde şişmiş kapaklar, açıldığında gaz oluşan ürünleri tüketmemeliyiz. Konservelerde şişme veya asitlenme olursa kesinlikle tüketilmemeli, en kötü zehirlenme konservelerle ilgilidir” dedi.



"Güneş çarpmasının çok ciddi sonuçları olabilir"



Sıcak havaların en çok yaşlı, çocuk ve kronik hastaları etkilediğini belirten Dr. Ünal Tetik, “Ancak özellikle güneşin çok dik geldiği saatlerde herhangi bir koruma olmadan duran sağlıklı bireylerde de çok ciddi sonuçları olan güneş çarpmaları yaşanabiliyor” şeklinde konuştu.



Vücudun yüzde 65-70’inin sudan oluştuğunu dile getiren Dr. Tetik, “40-50 dereceler öldürücü derecelerdir. Yaz aylarında su kaybımız artar, özellikle kalp, şeker, astım hastalarında sıvı kaybı sonucunda denge bozulacağı için baş dönmeleri, ani komalar gibi ciddi sorunlar görülebilir, ileri yaştakiler de çok dikkatli olmalı, özellikle güneşin dik geldiği saatlerde 10.00 -16.00 arasında dışarı çıkılmamalı çıkılacaksa da güneş kremi kullanılmalı, şapka ve gözlük mutlaka takılmalı” diye konuştu.

Sıvı kaybı ve yüksek ısıya bağlı olarak, yüksek ateş, baş ağrısı halsizlik, baygınlık gibi şikayetlerin güneş çarpması belirtisi olduğunu aktaran Acil Servis Uzmanı Dr. Tetik, “Güneş çarpması fark edilmezse çok ciddi sıvı kayıpları nedeniyle komaya, ölüme kadar gidebilecek sonuçlar yaşanabilir, beklemeden acile gidilmelidir” dedi.



"Güneş yanıklarında önce bunları yapın"



Güneş yanıkları hakkında da bilgi veren Dr. Ünal Tetik, “Güneşin altındayken özellikle gözü çok iyi korumak gerekiyor. Uzun süre güneşe maruz kalmak gözde kalıcı hasarlara neden olabilir bu nedenle uygun güneş gözlüğünün kullanılması gerekmektedir. Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş kremi mutlaka sürülmeli. Güneşte uzun süre kalmak, yanıkların yanı sıra uzun vadede cilt kanserlerine de neden olabilir. Güneş yanıklarında yapılacak ilk şey; ılık bir duşla cildi soğutmak, sonrasında acile gitmektir” ifadelerini kullandı.



Yaz aylarında öncelikle sıvı tüketiminin arttırılması gerektiğini vurgulayan Dr. Ünal Tetik, “Bu dönemde; sindirimi zor olan gıdalardan uzak durulmalı, karbonhidrat ve yağları daha az tüketip, sebze ve baklagilleri daha çok tüketmeliyiz, etleri ise yağda veya tavada değil, fırında yapmak daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.