Sezaryen sonrası normal doğum mümkün mü?

Dr. Cemal Ünlü, sezeryan sonrası normal doğumla ilgili bilgiler verdi. Sezaryen kesisi yerinin önemli olduğunu belirten Ünlü, “Sezaryen doğum, sonuç olarak bebeğin ameliyatla dünyaya getirilmesi işlemi. Sezaryen ameliyatı sırasında annenin rahmine bir kesi uygulanıyor ve bebek oradan bebek bu kesiden çıkarılıyor. Doğum sırasında rahmin üst kısmında kasılma oluyor. Bu kasılmalar bebeği yavaş yavaş rahmin alt kısmına doğru itiyor. Sezaryen kesisinin altta olmasının nedeni de bu. Bebek bu şekilde daha rahat doğuyor. Ayrıca üst kısma yapılan kesilerde dikiş atılan kısımda, eskisi gibi iyileşmeme durumu olabilir. Bu da kuvvet kaybı anlamına geliyor. Bir sonraki hamilelik ve doğum sırasında rahmin bu kısmında yaşanacak kasılmalar da dikişlerin atmasına bizim rahim yırtılması dediğimiz duruma neden olabileceğinden bu yöntem tercih edilmez. Sancı başladığında dikiş yerlerinden açılma olması ve rahmin yırtılması riski sezaryen sonrası normal doğum için en önemli kaygı unsuru” diye konuştu.



Normal doğumda annenin bebeğini emzirmesi kolay



Normal doğumun sezaryene göre çeşitli üstünlüklere sahip olduğunu belirten Ünlü, “Bu nedenle uygun adaylarda sezaryen sonrası normal doğumun teşvik edilmesi gerekir. Sezaryen sonrası normal doğumu istiyoruz çünkü normal doğumun sezaryene göre birçok artısı bulunuyor. Normal doğumdan sonra annenin emzirmesi çok kolay ve anne sütü çok daha rahat geliyor. İkincisi, bebek doğarken annenin doğum kanalından geçerek oradaki yararlı bakterileri alıyor. Bu sayede ileri yıllarda astım, besin alerjisi gibi alerjik reaksiyon riski azalıyor. Ayrıca normal doğumun ardından anne günlük hayatına daha kolay ve hızlı dönüyor” ifadelerini kullandı.



Rahimde kesiye bağlı yırtık oluşma riski yüzde 1



Sezaryen sonrası normal doğumlarında olabildiğini kaydeden Ünlü, “İlk bebeğini normal doğumla, ikincisini sezaryenle doğurmuş annelerin üçüncü bebeklerini normal doğum yoluyla kucaklaması mümkün oluyor. Rahimde kesiye bağlı yırtık oluşma riskinin yüzde 1, yırtılma halinde anne ya da bebeğin zarar görme ihtimalinin ise yüzde 2 oluyor. Sezaryen sayısı arttıkça bu risk de yükseliyor. Bu sebeple biz genellikle bir sezaryen olan ya da 2 sezaryen olan kadınları, sonrasında normal doğuma uygun buluyoruz. Sezaryen sayısı 3 ya da 4 olunca rahim yırtılması riski çok artıyor” şeklinde konuştu.



Normal doğum her zaman avantajlı



Anne adaylarının sezaryen olmak istemesinin psikolojik nedenlere dayandığını söyleyen Ünlü, şöyle devam etti: Oysa uygun hamilelerde normal doğum, her zaman daha avantajlı. Doğum şeklinin belirlenmesinde hamile takibine de dikkat edilmesi gerekir. Bir hekim olarak sezaryen sonrası normal doğumu tercih eden hastaların yanında olmak, onlara tıbbi ve psikolojik olarak destek vermek çok önemli. Onlar ilk doğumlarını sezaryenle gerçekleştirmelerine rağmen, ikinci doğumda da sezaryen yerine normal doğumu isteyen yani bebekleri ve kendisi için en iyi yöntemi isteyen anne adayları.