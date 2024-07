‘Sevgi dolu kocam bir sene içinde şiddet uygulayan, kıskanç ve paranoyak birine dönüştü…’ Ani karakter değişiminin ardından ise korkunç bir hastalık çıktı

Haberin Devamı

HAYATLARI 12 AYDA TERSİNE DÖNDÜ

Güney Afrika'nın Sandton kentinde yaşayan finans yöneticisi Dave Kenber, 2013 yılında kolunda çıkan bir lekenin cilt kanseri belirtisi olup olmadığını kontrol ettirmek için randevu aldı.

Eşi Michele, Dave’in doktora gitmekten nefret ettiğini, her zaman güneşin altında olduğunu ama hiç güneş kremi kullanmadığını söyledi. Cilt kanserinden şüphelenmelerinin nedeni de bunlardı. Sonunda Dave doktor randevusu aldı ve biyopsi için yönlendirildi. Ancak biyopsi randevusu son dakikada iptal edildi ve bir daha asla randevu almadı.

Dave’in kolundaki izin büyümesi durdu fakat bir yıl sonra Michele, eşinin kişiliğinin değişmeye başladığını fark etti. Dave, sadece 12 ay içinde eğlenceli ve sakin biri olmaktan çıkıp kaba ve kıskanç bir insana dönüştü.

Haberin Devamı

‘ONUNLA YAŞAMAK BİR KABUSA DÖNÜŞTÜ’

Michele, “Dave, önceki evliliğimden olan oğlumu seve seve kabul etmişti ve ona resmen tapıyordu. Ancak her şey bir yıl içinde değişti” dedi ve yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Mutluyduk, ikimizin de başarılı kariyerleri vardı, çocuklarımız gelişiyordu, hayatlarımız sosyal ve eğlenceliydi ama sonra onun kişiliğinde değişiklikler fark etmeye başladım. Evliliğimizde hiç kıskançlık yoktu ve birdenbire her konuda paranoyaklaşmaya, ‘neden bunu giyiyorsun’ gibi şeyler söylemeye başladı. Ayrıca çocuklara karşı da çok çabuk sinirlenmeye başladı. Durum o kadar kötüleşti ki onunla yaşamak bir kabusa dönüştü.”

ARABASINA TAKİP CİHAZI BİLE TAKTIRDI, YÜZÜNE SİLAH DOĞRULTTU

Dave’in kıskançlıkları öyle bir noktaya vardı ki, en sonunda Michele’in tüm cihazlarına casus yazılımları yerleştirdi ve arabasına bir takip cihazı koydu. Michele, “Dave bana ‘bugün öğle yemeğinde ne yapıyordun?’ gibi şeyler söylediğinde bunun sadece kıskançlık olmadığından şüphelenmeye başladım" dedi.

Michele, bir gece uyandığında yüzüne bir havalı tüfek doğrulttuğunu dahi görmüş. Çok sık yaşanan aile içi şiddet olaylarından sonra Michele, polisle temas kurmaya başladığını söyledi, “Yaşadığım acı korkunçtu. Dave’e dava açmak için karakola gittim. Bunun benim başıma nasıl geldiğini düşünüp duruyordum” diye anlattı.

Haberin Devamı

2016’DA YERE YIĞILDI, GERÇEK O ZAMAN ORTAYA ÇIKTI

2015'in sonlarında Michele onun evden ayrılmasını ve uzaklaştırma kararı çıkarılmasını sağladı. Ancak Ekim 2016'da Dave işteyken aniden yere yığıldı ve acilen hastaneye kaldırıldı, bu sırada iki kez nöbet geçirmişti.

Taramalar, beynin sosyal beceriler, kendini kontrol etme ve davranışlarda kilit rol oynayan sol ön lobunda büyüyen üç kanserli yumru ortaya çıkardı. Üstelik tümörler ileri seviyeydi.

Michele, tümörlerin hepsinin yıllar önce kolunda fark ettikleri ilk melanomdan kaynaklandığını söyledi. Dave hemen yoğun radyoterapiye alındı.

Beyin cerrahı, Dave’in kişiliğinde herhangi bir değişiklik fark edip etmediğimi sorduğunda Michele’in cevabı “Bilmek dahi istemezsin!” oldu.

Haberin Devamı

TÜMÖRÜN BİR KISMI ÇIKARILINDA ESKİ DAVE GERİ GELDİ

Dave’e radyoterapinin yanı sıra şişliği azaltmak için steroid verildi ve tümörün bir kısmı çıkarıldı. Tümörler çıkarıldıktan sonra Dave’in kişiliği eski haline dönünce Michele çok şaşırdı.

“Değişimi tam anlamıyla gerçek zamanlı olarak gördüm. Tamamen eski haline dönmüştü” diyen Michele, eşiyle yaşadığı son zamanları şu sözlerle anlattı:

“Dave’i hastaneden çıkardık ve evimize döndük. Önceki yıllara ait her şeyin neredeyse silinip gittiği dört harika ay geçirdik. Tamamen eskisi gibiydi. Dave’i 26 Ocak 2017'de kaybettik. Son zamanlarımız için çok minnettarım.”

Michele şimdi insanları daha dikkatli olmaya ve kendilerini kontrol ettirmeye çağırıyor. “Keşke insanlar, özellikle de erkekler daha dikkatli olsalar ve kendilerini kontrol ettirseler” diyen Michele, eşini kaybettikten sonraki süreçte emekli oldu ve şimdi bir aile içi şiddet yardım kuruluşunda gönüllü olarak çalışıyor.

Haberin Devamı

Daily Mail'in ''Cancer turned my loving husband into a violent abuser': Doting dad became paranoid, controlling and even threatened his wife with a gun... and it was all caused by tumours silently growing in his brain' başlıklı haberinden derlenmiştir.