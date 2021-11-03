Seramik kaplama nedir, ne işe yarar ve nasıl yapılır? Arabada seramik kaplamanın faydaları ve zararları

Seramik kaplama son zamanlarda araçlar üzerinde yoğun olarak kullanılıyor. Aracın yüzeyindeki kusurları gideren seramik kaplamalar yeni oluşacak tahribatların da giderilmesini sağlıyor.

Seramik Kaplama Nedir?

Seramik kaplama genellikle araçlar üzerinde yapılmaktadır. Leke tutmayan seramik kaplamalar çok fazla tercih edilir. Seramik kaplama sayesinde araçlardaki çizikler ve kusurlar da rahat bir şekilde giderilir. Araçlardaki seramik kaplamalar sayesinde araçlarda yeniden oluşacak tahribat ve kusurlar da engellenmiş olacaktır. Günümüzde pek çok araç için seramik kaplama işlemi yapılabilir. Seramik kaplamalar otomobillerin orijinal boyasının üzerine yapılabilir. Orijinal boyanın üst katmanında seramik kaplama da yapılabilir. Seramik kaplamalar mutlaka işinin ehli kişiler tarafından yapılmalıdır.

Seramik Kaplama Ne İşe Yarar?

Seramik kaplama genel olarak son yıllarda popüler bir hale geldi. Özellikle de araçlarının yıpranmasını istemeyen kişiler seramik kaplamaları tercih edebiliyorlar. Araçların üzerinde bir tabaka oluşturan seramik kaplamalar aracın çizilmesini ve zarar görmesini de engelliyor. Ayrıca araçlardaki seramik kaplamalar nanoteknoloji işlemi ile gerçekleştiriliyor.

Araçların üzerine çok ince bir tabaka halinde seramik kaplama yapıldığı için gözle görülmesi pek de mümkün olmayabilir. Seramik kaplama sayesinde aracın tüm gözenekleri dolar. Gözenekleri seramik kaplama ile dolan araca su geçirmezlik özelliği de kazandırılır. Seramik kaplanan araçların üzeri çok sık kirlenmez ve çamur lekeleri de engellenmiş olur. Bu sayede araçlar uzun bir süre kirliliğe karşı dayanıklı olacaktır.

Seramik Kaplama Nasıl Yapılır?

Seramik kaplama mutlaka kapalı bir alanda yapılmalıdır. En kaliteli seramik kaplama malzemeleri tercih edilmelidir. Hazır satılan seramik kaplama ürünleri talimatlarına uygun araca uygulanabilir. Seramik kaplama uygulaması yapılmadan önce araç mutlaka temizlenmelidir. Sonrasında ise araçtaki çizikler tek tek doldurulmalıdır. Bu işlem cila makinesi yardımı ile de yapılabilir. Seramik kaplama çizikler doldurulduktan sonra tüm araca uygulanır.

Seramik kaplama uygulanırken de çok dikkat edilmelidir. Profesyonel kişiler tarafından seramik kaplama işlemi cila makinesi ile uygulanabilir. Kusursuz bir seramik kaplama yapmak için çok dikkatli ve özenli davranılmalıdır. Araç kaplama işlemi yapılırken araçtaki tüm çiziklerin ve boşlukların da detaylı bir şekilde doldurulması önem taşımaktadır.

Arabada Seramik Kaplamanın Faydaları ve Zararları

Araçların seramik kaplanmasının pek çok faydası bulunmaktadır. Hasarlı araçlardaki çiziklerin kapatılması için seramik kaplama yapılması gerekmektedir. Bunun yanı sıra seramik kaplanan araçlarda su itici bir özellik oluşur. Ayrıca araç yüzeylerinde herhangi bir kir ve ya çamur da oluşmaz. Seramik kaplama sayesinde araçlar güneşe karşı korunabilir. Bu sayede çamur izi oluşmasının da önüne geçilir. Seramik kaplama sayesinde otomobilin güneşe karşı korunması ve boyanın kalkması engellenir. Seramik kaplanan araçların boyaları da uzun bir süre dayanıklı olabilir. Profesyonel uygulamalar sayesinde seramik kaplama ile en iyi sonuçlar alınacaktır. Araçlarda seramik kaplamanın bilinen herhangi bir zararı yoktur. Yalnızca cam filmi ve ya koruma filmi kullanılacak ise bunları uygulaması zorlaşabilir. Ayrıca seramik kaplama araç boyasına da zarar vermez.

Son yıllarda pek çok araç sahibi seramik kaplamayı uygulayabiliyor. Araçlarda yoğun çizik olması durumunda ve ya boşluklar görüldüğü takdirde seramik kaplanabiliyor. Seramik kaplamalar araçlardaki var olan hasarı giderirken yeni oluşacak hasarların da önüne geçebiliyor. Seramik kaplama olan araçlarda güneş lekeleri de sorun olmaktan çıkıyor.