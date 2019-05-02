Sardunya bakımı nasıl olur?

Sardunya, gün ışığını sever. Gün ışığı almayan yönü belirli aralıklarla gün ışığına çevrilmelidir. Eğer çiçek gün ışığından faydalanamazsa yaprakları solabilir.

SARDUNYA NASIL SULANMALI?

Sardunya çiçeği, yazın haftada en az iki kere, kış aylarında ise haftada bir kere saksının üstünden sulanmalıdır. Suyun tüm toprağa ulaşması gerekir. Her hafta aynı günlerde sulamak faydalıdır. Su saksıya fazla gelmiş ise fazla suyu dökmelisiniz. Toprağının kuru olup olmadığına bakarak sulama yapmanız önemlidir. Toprağın kuru ya da nemli olduğunu parmağınızı toprağa batırarak anlayabilirsiniz.

Sardunya toprak değişimi çiçeğin durumuna göre iki yılda bir kere yapılmalıdır. Toprak olarak ise humuslu ve lifli toprak kullanılmalıdır. Toprak değiştirirken dikkat edilmesi gereken bir husus, değiştirmek istediğiniz çiçeğin saksısının bir numara büyüğüne dikilmelidir.

SARDUNYA IŞIĞI SEVER Mİ?

Sardunya gün ışığını seven bir bitki türüdür. Sardunyayı gün ışığı alan bir yere koymanız gerekli. Gün ışığından beslenemezse çiçekleri açmaz ve yaprakları dökülür.

