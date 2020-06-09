RBC nedir? RBC değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

RBC kırmızı kan hücresi anlamına gelir. Eristrosit olarak bilinen RBC tıbbi terimi, vücudun dokularına oksijen taşıma görevinde olan hemoglobinleri içeriyor. Diğer anlamıyla, RBC miktarı ne kadar yüksekse, oksijen alımı o denli yüksek olur. İdeal seviyede olduğunda herhangi bir aksaklık olmayacaktır.

RBC Nedir?

Alyuvar olan, kırmızı kan hücreleri anlamına gelen RBC, vücudun işleyişi için en temel öğelerinden birisidir. Bu kırmızı kan hücrelerinin en temel görevlerinden birisi de akciğerlerden aldıkları oksijeni bütün vücuda yaymakla görevlidirler.

RBC vücudun en derin ve ulaşılması güç noktalarına kadar ulaşarak, oksijeni buraya kadar taşır. Kan hücresi değeri de vücudun oksijen konusunda ne kadar iyi olduğunu gösteren faktörler arasındadır. Kırmızı kan hücrelerinin miktarındaki düşüklük, vücudun çeşitli sorunlar yaşamasına neden olur.

RBC değeri kaç olmalıdır?

RBC değeri seviyesi ideal değerlerde olmalıdır. İdeal seviyelerde olmadığında vücut çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalabilir. RBC değeri, düştüğünde vücut oksijen alımında sıkıntı yaşar bu durum organların parçalanmasına bile yol açabilir. Yine yüksek olması halinde bazı temel problemlerle ortaya çıkabilir. RBC değerleri her zaman belirtiler referans değerleri aralığında olmalıdır.

Sağlıklı kadınlar için RBC değeri, mikrolitre başına 4.2 ile 5.4 milyon hücredir.

Sağıklı erkeklerde 4.7 ile 5.4 milyon mcL'dir.

Çocuklarda normal olarak kabul edile RBC değerleri, 4.0 ile 5.5 milyon mcL olarak kabul edilir.

RBC düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri

RBC değerleri, yüksek veya düşük olduğunda çeşitli sıkıntılar ortaya çıkabilir. RBC değeri yüksekliği ve düşüklüğü durumları ise çeşitli nedenlere bağlıdır.

RBC yüksekliği nedenleri

RBC değeri yüksekliği çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişir. Bu nedenler çevresel faktörlere bağlı olabildiği gibi genetik durumları da kapsayabilir.

- Böbrek kanserinin bazıları,

- Sigara içmek,

- Kalp rahatsızlıkları,

- Böbrek bölgesinde bazı hastalıklar,

- Sporcuların kullanmış oldukları performans arttırıcı dopingler,

- Uyku apnesi,

- Pulmoner fibroz,

- Kandaki mikropları öldürmek amacıyla tüketilen bazı antibiyotik ilaçlar,

- Yüksek rakımlı yerlerde yaşamış olmak,

- Genetik mutasyona bağlı olan kemik iliği hastalıkları.

RBC düşüklüğü nedenleri;

- Kemik iliği yetmezliği ve kansızlık durumu,

- Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda ilk dönem anemi,

- Bazı iç veya dış kanamaların oluşması,

- Kullanılan belirli ilaçlar,

- Yetersiz beslenme durumu,

- Kemik iliğinde plazma hücre kanseri,

- Gebelik durumu,

- Tiroit bozuklukları,

- Bazı kemoterapi ilaçları,

- B12, demir, bakır, folik asit, B6 eksiklikleri,

- Lösemi.

RBC yüksekliği ya da düşüklüğü tehlikeli durumlar oluşturabilir. Vücudun hayati fonksiyonun etkileyen bu durumlar karşısında uzman doktorlardan tavsiyeler alarak yerine getirmek çok önemlidir.

RBC yüksekliği ve düşüklüğü belirtileri

RBC yüksekliği belirtileri;

- Nefes darlığı,

- Yorgunluk ve halsizlik,

- Eklemlerde rahatsızlıklar yaşanması,

- Uyku bozukluğu,

- Hem avuç içinde hem de ayakların altında aşırı hassasiyet durumu yaşanması,

- Özellikle banyo yaptıktan sonra cildin tamamında yaşanan kaşıntı sorunları.

RBC düşüklüğü belirtileri;

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Yine nefes darlığı yaşanması,

- Baş dönmesi ve kalp hızında yaşanan artış,

- Baş ağrısının artması,

- Soluk bir ten,

- Cildin maviye çalan renk değişikliği,

- Sinirlilik durumu ve halsizlik,

- Düzensiz bir solunum ve dalgınlıklar.

Bu belirtiler başka rahatsızlıklar yaşandığı zaman ortaya çıkabilir. Bu belirtileri ortaya çıkmasından sonra teşhis önemlidir. Bunun için RBC değerlerinin test edilmesi için uzman doktorlara danışılması gerekir. Uzmanlara danışıldıktan sonra gerekli görülmesi durumunda, çeşitli tedaviler uygulanabilir veya ek testler yapılabilir.