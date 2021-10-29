Pubg İsimleri Ve Nickleri - Erkek Ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa Ve Uzun Nick Önerileri İle Anlamları
Mobil ve bilgisayar oyunları büyük küçük herkes tarafından sevilerek oynanmaktadır. Bu oyunların bazıları çevrim içi oynanırken bazıları internete gerek duymadan da çevrim dışı olarak oynanabilir. Çevrim içi oynanan ve en güncel oyunlar listesinin başında gelen ise PUBG oyunudur. PUBG isimleri ve nickleri nelerdir? Erkek ve kadın için en iyi, güzel, şekilli, havalı, komik, kısa ve uzun nick önerileri ile anlamlarını sizler için derledik.
Son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan PUBG, dünya genelinde oynanan bir oyundur. Aynı zamanda çevrimiçi yani online olarak oynanan oyunda oyuncunun kendine bir isim tercih etmesi gerekir. Bu isim yani oyuncunun nicki, oyun içerisindeki karakterini teslim eder. Oyun içinde farklı olabilmek ve unutulmamak için seçilen nick oldukça önemlidir.
PUBG İsimleri ve Nickleri
Ülkemizde ve dünya üzerinde en çok ilgi gören oyunlar arasında PUBG de yer almaktadır. Herkesin ilgisini çeken bu oyunda, oyuncunun kendine bir nick belirlemesi gerekir. Nick yani isim belirleme işi oyuna başlamadan önce karakter oluşumu sırasında yapılır. Kişinin tercih edeceği isim, aynı zamanda kendini de temsil edecektir. Biz sizler için PUBG isimleri ve nickleri arasında popüler olarak kullanılanlarını aşağıda sıraladık;
Ağır Darbe
Oyunun Kralı
Klavye Kahramanı
Ölümcül Vuruş
Çaylak
Engelsiz
Korkusuz Savaşçı
Cesur Savaşçı
Engel Tanımaz
Acımasız Engel
Oyunbozan
İçinizdeki Hain
Büyülü Ok
Güçlü Ok
Cesur Okçu
Vurguncu
Okun Gücü
Cehennem Savaşçısı
Deli Yürek
Cesur Yürek
Emreden
Gecenin Yıldızı
Grup Yıldızı
Kutup Yıldızı
Kuzey Yıldızı
Parlayan Ay
Beyaz Melek
Cesur Melek
Korkusuz Adam
Cesur Kadın
Tek Tabanca
Çift Namlu
Katliamcı
Korkusuz Kral
Acımasız Kadın
Zengin Savaşçı
Zifiri Karanlık
Yenilmez Asker
Kurşun Asker
Yalnız Melek
Şekerci Kız
Çöl Yağmuru
Ölüm Meleği
Takım Yıldızı
Takımın Starı
Karanlık Gece
Ele Başı
Oyun Mafyası
Ağaran Gün
Gün Batımı
Geceye Mahkum
Gecenin Hükümdarı
Gündüz Düşmanı
Damlayan Yağmur
Düşler Kralı
Kabus
Teslim Ruh
Gardiyan
Bakıcı
Komandocu
Erkek ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa ve Uzun Nick Önerileri ile Anlamları
Oyunda isim seçmek düşündürücü bir iştir. Çünkü seçilen ismin herkesten farklı olması havalıdır. Sizler için PUBG oyununda kullanabileceğiniz en iyi, güzel, komik, şekilli aynı zamanda havalı olan kısa ve uzun olacak şekilde nick önerilerini anlamları ile derledik. Nick önerilerimiz aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
Owner- Sahip
Imortal- Ölümsüz
Ruling- Egemen
Cool- Havalı
Fearlass- Korkusuz
Immortal Türk- Ölümsüz Türk
Game King- Oyun Kralı
Brave Heart- Cesur Yürek
Alone Angel- Yalnız Melek
Angel of Death- Ölüm Meleği
Adrenalin- Heyecan
Team Star- Takım Yıldızı
Dark Day- KAranlık Gün
Morbid Angel- Ürkütücü Melek
Crazy Girl- Çılgın Kız
Crazy Man- Çılgın Adam
Game Mafia- Oyun Mafyası
Digger- Kazıcı
Massive Stroke- Ağır Darbe
Sun Set- Gün Batımı
The Order- Emir Veren
Alone Dark- Yalnız Karanlık
Prisoners- Mahkum
Snow Hound- Kar Tanesi
Pusher- İtici
Old Man- İhtiyar
Soldier- Asker
Dream Theater- Düşler Sahnesi
Dark Saga- Karanlık Destan
Crative- Yaratıcı
Mad Man- Deli Adam
Dancing- Dansçı
Crash- Çarpışma
Mortal Resisdance- Ölümcül Direniş
Hell Force- Cehennemin Gücü
Special Forces- Özel Servis
Power Man- Güçlü Adam
Soul Fry- Uçan Ruh
Blind Guardian- Kör Gardiyan
Zombie Rotten- Çürümüş Zombi
Capital- Başkent
Snake Eyes- Yılan Gözü
Bugger- Herif
Last Shot- Son Vuruş
Unconscionable- İnsafsız
Blaf of God- Tanrının Kılıcı
Trouble Maker- Sorun Yaratıcı
Angel Face- Melek Yüzlü