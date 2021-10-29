MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriPubg İsimleri Ve Nickleri - Erkek Ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa Ve Uzun Nick Önerileri İle Anlamları
Geriİsimler Sözlüğü Pubg İsimleri Ve Nickleri - Erkek Ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa Ve Uzun Nick Önerileri İle Anlamları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 29.10.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Pubg İsimleri Ve Nickleri - Erkek Ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa Ve Uzun Nick Önerileri İle Anlamları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pubg İsimleri Ve Nickleri - Erkek Ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa Ve Uzun Nick Önerileri İle Anlamları

Mobil ve bilgisayar oyunları büyük küçük herkes tarafından sevilerek oynanmaktadır. Bu oyunların bazıları çevrim içi oynanırken bazıları internete gerek duymadan da çevrim dışı olarak oynanabilir. Çevrim içi oynanan ve en güncel oyunlar listesinin başında gelen ise PUBG oyunudur. PUBG isimleri ve nickleri nelerdir? Erkek ve kadın için en iyi, güzel, şekilli, havalı, komik, kısa ve uzun nick önerileri ile anlamlarını sizler için derledik.

 Son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan PUBG, dünya genelinde oynanan bir oyundur. Aynı zamanda çevrimiçi yani online olarak oynanan oyunda oyuncunun kendine bir isim tercih etmesi gerekir. Bu isim yani oyuncunun nicki, oyun içerisindeki karakterini teslim eder. Oyun içinde farklı olabilmek ve unutulmamak için seçilen nick oldukça önemlidir. 

 PUBG İsimleri ve Nickleri 

 Ülkemizde ve dünya üzerinde en çok ilgi gören oyunlar arasında PUBG de yer almaktadır. Herkesin ilgisini çeken bu oyunda, oyuncunun kendine bir nick belirlemesi gerekir. Nick yani isim belirleme işi oyuna başlamadan önce karakter oluşumu sırasında yapılır. Kişinin tercih edeceği isim, aynı zamanda kendini de temsil edecektir. Biz sizler için PUBG isimleri ve nickleri arasında popüler olarak kullanılanlarını aşağıda sıraladık;

 Ağır Darbe

 Oyunun Kralı

 Klavye Kahramanı

 Ölümcül Vuruş

 Çaylak

 Engelsiz

 Korkusuz Savaşçı

 Cesur Savaşçı

 Engel Tanımaz

 Acımasız Engel

 Oyunbozan

 İçinizdeki Hain

 Büyülü Ok

 Güçlü Ok

 Cesur Okçu

 Vurguncu

 Okun Gücü

 Cehennem Savaşçısı

 Deli Yürek

 Cesur Yürek

 Emreden

 Gecenin Yıldızı

 Grup Yıldızı

 Kutup Yıldızı

 Kuzey Yıldızı

 Parlayan Ay

 Beyaz Melek

 Cesur Melek

 Korkusuz Adam

 Cesur Kadın

 Tek Tabanca

 Çift Namlu

 Katliamcı

 Korkusuz Kral

 Acımasız Kadın

 Zengin Savaşçı

 Zifiri Karanlık

 Yenilmez Asker

 Kurşun Asker

 Yalnız Melek

 Şekerci Kız

 Çöl Yağmuru

 Ölüm Meleği

 Takım Yıldızı

 Takımın Starı

 Karanlık Gece

 Ele Başı

 Oyun Mafyası

 Ağaran Gün

 Gün Batımı

 Geceye Mahkum

 Gecenin Hükümdarı

 Gündüz Düşmanı

 Damlayan Yağmur

 Düşler Kralı

 Kabus

 Teslim Ruh

 Gardiyan

 Bakıcı

 Komandocu 

 Erkek ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa ve Uzun Nick Önerileri ile Anlamları 

 Oyunda isim seçmek düşündürücü bir iştir. Çünkü seçilen ismin herkesten farklı olması havalıdır. Sizler için PUBG oyununda kullanabileceğiniz en iyi, güzel, komik, şekilli aynı zamanda havalı olan kısa ve uzun olacak şekilde nick önerilerini anlamları ile derledik. Nick önerilerimiz aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

 Owner- Sahip

 Imortal- Ölümsüz

 Ruling- Egemen

 Cool- Havalı

 Fearlass- Korkusuz

 Immortal Türk- Ölümsüz Türk

 Game King- Oyun Kralı

 Brave Heart- Cesur Yürek

 Alone Angel- Yalnız Melek

 Angel of Death- Ölüm Meleği

 Adrenalin- Heyecan

 Team Star- Takım Yıldızı

 Dark Day- KAranlık Gün

 Morbid Angel- Ürkütücü Melek

 Crazy Girl- Çılgın Kız

 Crazy Man- Çılgın Adam

 Game Mafia- Oyun Mafyası

 Digger- Kazıcı

 Massive Stroke- Ağır Darbe

 Sun Set- Gün Batımı

 The Order- Emir Veren

 Alone Dark- Yalnız Karanlık

 Prisoners- Mahkum

 Snow Hound- Kar Tanesi

 Pusher- İtici

 Old Man- İhtiyar

 Soldier- Asker

 Dream Theater- Düşler Sahnesi

 Dark Saga- Karanlık Destan

 Crative- Yaratıcı

 Mad Man- Deli Adam

 Dancing- Dansçı

 Crash- Çarpışma

 Mortal Resisdance- Ölümcül Direniş

 Hell Force- Cehennemin Gücü

 Special Forces- Özel Servis

 Power Man- Güçlü Adam

 Soul Fry- Uçan Ruh

 Blind Guardian- Kör Gardiyan

 Zombie Rotten- Çürümüş Zombi

 Capital- Başkent

 Snake Eyes- Yılan Gözü

 Bugger- Herif

 Last Shot- Son Vuruş

 Unconscionable- İnsafsız

 Blaf of God- Tanrının Kılıcı

 Trouble Maker- Sorun Yaratıcı

 Angel Face- Melek Yüzlü

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi