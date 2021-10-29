Pubg İsimleri Ve Nickleri - Erkek Ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa Ve Uzun Nick Önerileri İle Anlamları

Son zamanların en popüler oyunları arasında yer alan PUBG, dünya genelinde oynanan bir oyundur. Aynı zamanda çevrimiçi yani online olarak oynanan oyunda oyuncunun kendine bir isim tercih etmesi gerekir. Bu isim yani oyuncunun nicki, oyun içerisindeki karakterini teslim eder. Oyun içinde farklı olabilmek ve unutulmamak için seçilen nick oldukça önemlidir.

PUBG İsimleri ve Nickleri

Ülkemizde ve dünya üzerinde en çok ilgi gören oyunlar arasında PUBG de yer almaktadır. Herkesin ilgisini çeken bu oyunda, oyuncunun kendine bir nick belirlemesi gerekir. Nick yani isim belirleme işi oyuna başlamadan önce karakter oluşumu sırasında yapılır. Kişinin tercih edeceği isim, aynı zamanda kendini de temsil edecektir. Biz sizler için PUBG isimleri ve nickleri arasında popüler olarak kullanılanlarını aşağıda sıraladık;

Ağır Darbe

Oyunun Kralı

Klavye Kahramanı

Ölümcül Vuruş

Çaylak

Engelsiz

Korkusuz Savaşçı

Cesur Savaşçı

Engel Tanımaz

Acımasız Engel

Oyunbozan

İçinizdeki Hain

Büyülü Ok

Güçlü Ok

Cesur Okçu

Vurguncu

Okun Gücü

Cehennem Savaşçısı

Deli Yürek

Cesur Yürek

Emreden

Gecenin Yıldızı

Grup Yıldızı

Kutup Yıldızı

Kuzey Yıldızı

Parlayan Ay

Beyaz Melek

Cesur Melek

Korkusuz Adam

Cesur Kadın

Tek Tabanca

Çift Namlu

Katliamcı

Korkusuz Kral

Acımasız Kadın

Zengin Savaşçı

Zifiri Karanlık

Yenilmez Asker

Kurşun Asker

Yalnız Melek

Şekerci Kız

Çöl Yağmuru

Ölüm Meleği

Takım Yıldızı

Takımın Starı

Karanlık Gece

Ele Başı

Oyun Mafyası

Ağaran Gün

Gün Batımı

Geceye Mahkum

Gecenin Hükümdarı

Gündüz Düşmanı

Damlayan Yağmur

Düşler Kralı

Kabus

Teslim Ruh

Gardiyan

Bakıcı

Komandocu

Erkek ve Kadın İçin En İyi, Güzel, Şekilli, Havalı, Komik, Kısa ve Uzun Nick Önerileri ile Anlamları

Oyunda isim seçmek düşündürücü bir iştir. Çünkü seçilen ismin herkesten farklı olması havalıdır. Sizler için PUBG oyununda kullanabileceğiniz en iyi, güzel, komik, şekilli aynı zamanda havalı olan kısa ve uzun olacak şekilde nick önerilerini anlamları ile derledik. Nick önerilerimiz aşağıdaki gibi sıralanmıştır;

Owner- Sahip

Imortal- Ölümsüz

Ruling- Egemen

Cool- Havalı

Fearlass- Korkusuz

Immortal Türk- Ölümsüz Türk

Game King- Oyun Kralı

Brave Heart- Cesur Yürek

Alone Angel- Yalnız Melek

Angel of Death- Ölüm Meleği

Adrenalin- Heyecan

Team Star- Takım Yıldızı

Dark Day- KAranlık Gün

Morbid Angel- Ürkütücü Melek

Crazy Girl- Çılgın Kız

Crazy Man- Çılgın Adam

Game Mafia- Oyun Mafyası

Digger- Kazıcı

Massive Stroke- Ağır Darbe

Sun Set- Gün Batımı

The Order- Emir Veren

Alone Dark- Yalnız Karanlık

Prisoners- Mahkum

Snow Hound- Kar Tanesi

Pusher- İtici

Old Man- İhtiyar

Soldier- Asker

Dream Theater- Düşler Sahnesi

Dark Saga- Karanlık Destan

Crative- Yaratıcı

Mad Man- Deli Adam

Dancing- Dansçı

Crash- Çarpışma

Mortal Resisdance- Ölümcül Direniş

Hell Force- Cehennemin Gücü

Special Forces- Özel Servis

Power Man- Güçlü Adam

Soul Fry- Uçan Ruh

Blind Guardian- Kör Gardiyan

Zombie Rotten- Çürümüş Zombi

Capital- Başkent

Snake Eyes- Yılan Gözü

Bugger- Herif

Last Shot- Son Vuruş

Unconscionable- İnsafsız

Blaf of God- Tanrının Kılıcı

Trouble Maker- Sorun Yaratıcı

Angel Face- Melek Yüzlü