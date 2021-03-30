Polikistik over sendromu nedir, belirtileri nelerdir? Polikistik over sendromu hakkında bilgiler

Polikistik over sendromu, kadınlarda sık karşılaşılan rahatsızlıklardan biri. Adet görememe veya adet düzensizlikleriyle kendini gösterebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Sibel Kaya, polikistik over sendromunu ve belirtilerini anlattı.

Polikistik over sendromu nedir?

Polikistik over sendromu, yumurtalıkların düzensiz çalışması sonucu oluşan hormonal bir bozukluk. Tedavi edilmediğinde de hipertansiyon gibi çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Polikistik over sendromu belirtileri nelerdir?

Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren polikistik over sendromu, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de yol açabiliyor. Bu şikayetler, psikolojik sorunları kaçınılmaz hale getirebilir. Polikistik over sendromunun diğer belirtileri ise; adet düzensizlikleri, olağan dışı kanama, cilt dokusunda değişiklik, hamile kalmada zorluk ya da kısırlık, fazla kilo, ses kalınlaşması, el üstünde lekeler, göğüs ölçüsünde değişiklik ve ses kalınlaşması.

Nasıl tedavi edilir?

"Polikistik over sendromu hastalarda anormal kanamalar, hamile kalma güçlüğü, tekrarlayan düşük riskinde artış, gebelikte şeker hastalığı riskinde artış ve depresyon gibi erken yaşlarda görülen risk artışlarının yanında ileri yaşlarda tip 2 diyabet hastalığında artış, kalp damar hastalıkları riskinde artış ve rahim kanseri riskinde artış gibi ciddi sorunlar görülebilmektedir. Bu riskler erken tanı ve tedaviyle düzeltilebilir, bu yüzden polikistik over sendromunda erken tanı önem taşır" diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Cem Öncüloğlu, tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

İlk tedavi yaşam tarzındaki değişiklerdir. Öncelikle kilo verme, sebze ağırlıklı ve tam tahıl içeren gıdalarla beslenme, doymuş yağ oranı yüksek gıdalardan ve kızartma yiyeceklerden kaçınma ile bol lifli gıda tüketmek önem taşır.

Egzersizlerin artırılması kilo vermeye yardımcı olur. Düzenli yürüyüşler ideal egzersizlerin başında gelir. Yüzde 5-7 civarında kilo vermenin adetleri önemli ölçüde düzelttiği ve doğurganlık oranlarını yüzde 75 oranında arttırdığı gösterilmiştir.

Hastalığın temelinde genetik bir sorun olsa da aşırı kilo alımı ile hareketsizlik tedaviye direnci ve ileri yaşlarda kalp damar hastalıklarının görülme sıklığını artırır.

İlaç tedavisi de sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Kombine doğum kontrol hapları en çok önerilen tedavilerin başında gelir. Doğum kontrol hapları halk arasındaki genel kanının aksine hormonları düzene sokar, erkeklik hormon seviyelerini düşürür ve tüylenme yakınmasını azaltır.

Bazı diyabet ilaçları da bozuk insülin mekanizmasını düzeltmeye ve kilo vermeye yardımcı olur. Hamilelik planı olanlarda yumurtlamayı artıran tedaviler tercih edilir.

Sivilcelenme için lokal kremler ve doğum kontrol hapları faydalı olur. Erkek tarzı tüylerde genellikle ilaç tedavisi yetersiz olabileceği için epilasyon gibi yöntemler de tercih edilir.

Polikistik over sendromu hastaları obezite ve tüylenme artışından kaynaklanan bozulmuş vücut görüntülerinden dolayı depresyona girebilirler. Antidepresan ilaçlar tedavi sürecinde hastalara yardımcı olur.