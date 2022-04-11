Polen alerjisi nasıl geçer, belirtileri nelerdir? İşte, polen alerjisi evde tedavisi

Polen, aynı türden bitkilerin döllenmesi için ağaçlar, çiçekler, otlar ve yabani otlar tarafından üretilen çok ince bir tozdur. Polen alerjisine saman nezlesi veya alerjik rinit de denir. Bahar aylarında sıklıkla pek çoğumuzun rastladığı polen alerjisi, neden olur, nasıl geçer? İşte Polen alerjisi evde tedavisi hakkında bilgiler...

Polen alerjisinin belirtileri nelerdir?

Polen alerjisi belirtileri çoğunlukla şu şekildedir:

Burun tıkanıklığı

Yüz ağrısına neden olabilen sinüs basıncı

Burun akıntısı

Kaşıntılı sulu gözler

Boğaz kuruluğu

Öksürük

Göz altında şişlik, mavimsi renkli cilt

Tat veya koku alma sorunu

Artan astım reaksiyonları





Polen alerjisine ne iyi gelir?

Evde bazı önlemler alarak polen alerjisi semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu yöntemlerin en önemlileri;

Burun akıntısını tuzlu su karışımı ile temizlemek

Yıkanan kıyafetleri dışarıda kurutmamak

Arabalarda ve evlerde klima kullanmak

Taşınabilir, yüksek verimli bir partikül hava (HEPA) filtresi veya nem alma cihazı kullanmak

HEPA filtreli bir elektrikli süpürge ile düzenli olarak süpürme





Polen alerjisi evde tedavisi

Nane çayı

Hem içerdiği uçucu yağların ferahlatıcı etkisi hem de anti inflamatuar özellikleriyle nane çayı bahar alerjisine en iyi gelir.

Yeşil çay

Yeşil çay vücudunuzu zararlı maddelere karşı korur, bahar alerjisinin verdiği yorgunluk ve bitkinlik hissini de üzerinizden atmanızı, kendinizi daha enerjik ve zinde hissetmenizi sağlar.

Zencefil

Antihistaminik özellikler gösterdiği için bahar alerjisine karşı çok etkili olan isimlerden bir diğeri de zencefildir.

Zerdeçal

Güçlü antioksidan özellikler gösteren zerdeçalı öksürük, balgam gibi kış hastalıklarının yanında polen alerjisine de iyi gelir.

Tuzlu su

Tuzlu su ile gargara ya da burun temizliği yapmak da iltihaplanmaların hızla iyileşmesine destek olur. Tuzlu suyu 1 su bardağı temiz suyun içine 1 çay kaşığı tuz ilave edip çalkalayarak hazırlayabilirsiniz.

Çörek otu

İçeriğinde bolca E vitamini ve biyotin bulunan çörek otu güçlü antioksidan etkiler gösterdiğinden bahar alerjisine en iyi gelen doğal malzemelerden birdir.

Elma sirkesi

Elma sirkesi, bahar alerjisi nedeniyle oluşan burun tıkanıklığı ve boğazda oluşan rahatsızlıklardan sizi kurtarma konusunda etkili bir yöntem. Bir bardak ılık suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar elma sirkesi ve biraz limon suyu ilave edip karıştırıp içerek bahar alerjisinin hafiflemesine yardımcı olabilirsiniz.