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Pirinç unu maskesi nasıl yapılır?

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Pirinç unu maskesi nasıl yapılır?
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Pirinç unu cildinizdeki fazla yağı alır ve cildinize parlak bir görünüm verir. Pirinç unu maskesinin başlıca kullanım nedeni güneş ışınlarının yol açtığı cilt lekeleri ve sivilce izlerinin görünümünü azaltmaktır. Pirinç unu maskesi düzenli bir şekilde uygulandığında hem beyazlatıcı etkiye sahiptir hem de gözenekleri sıkılaştırır.

Cilt beyazlatıcı etkisi olan pirinç unu maskesi evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.

PİRİNÇ UNU MASKESİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

• 1 tatlı kaşığı pirinç unu
• 3 damla limon suyu
• 1 fincan süt

Uygulanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın.

Nemlendirilmiş cildinize uygulayın.

15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü durulayın.

Haftada 2 kez tekrarlayın.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL/Aslı Erdoğan

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