Paskalya ne zaman, kaç gün? 2022 Paskalya Bayramı tarihi ve gelenekleri

Paskalya, Hristiyanlıktaki en eski ve önemli bayramlardan biridir. Doğu ve Batı kiliseleri arasında farklılıklar olmakla beraber, Paskalya dönemi yaklaşık olarak mart sonundan nisan sonuna kadar olan dönemdir. Her sene sabit bir tarihte gerçekleşmeyen ve dünya kiliselerinin çoğunda pazar günü kutlanan Paskalya Günü ise, Kıyam Yortusu, Diriliş Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da adlandırılır. Peki, Paskalya ne zaman 2022? İşte Paskalya Bayramı tarihi...

PASKALYA NEDİR?

Paskalya ve Triduum sözcüklerinin 2. yüzyıldaki karşılığı Yunan ve Latin yazarlar tarafından "Pascha" olarak kullanılmıştır. İbranice "Pesah" sözcüğünün Aramiceye geçmiş halinden türetilmiştir. Sözcük "dokunmadan geçmek" anlamına gelir ve İsrailoğulları'nın Mısır'daki esaretten kaçışına veya İsrailoğulları'nın ilk doğan çocuğunun canının bağışlanmasına gönderme yapar.

PASKALYA NE ZAMAN 2022?

Paskalya, beş haftalık Büyük Perhiz denilen ve 40 gün boyunca hayvansal gıdaları yemeden tutulan bir oruç ile son hafta olan Kutsal Haftayı kapsıyor ve Paskalya Günü'nde (Diriliş Günü) sona eriyor. Hristiyanlığın dini bayramlarından biri olan Paskalya Bayramı, bu yıl 17 Nisan, Pazar gününe denk geliyor.

PASKALYA KUTLAMALARI VE GELENEKLERİ

Paskalya tüm Hıristiyanlar tarafından kutlanıyor. Yaygın olarak kiliselerde düzenlenen ayinlerin dışında, kutlandığı ülkeye göre değişik gelenekler var. Bunlar arasında en yaygını kişilerin birbirine genellikle çikolatadan yapılan Paskalya tavşanı ve Paskalya yumurtası hediye etmesi... Paskalya Günü için evlerde özel Paskalya çörekleri yapılıyor, haşlanmış yumurtalar boyanıyor, mumlar yakılıyor ve dualar okunuyor.